Assermentation du conseil des élus de Mashteuiatsh

Le nouveau chef, Gilbert Dominique, a profité de l'occasion pour nommer deux vice-chefs dans le respect de la parité hommes-femmes. Les conseillers Sylvie Langevin et Jonathan Germain occuperont la fonction pour les 16 prochains mois.

C’est avec un enthousiasme renouvelé que nous entamons aujourd’hui ce mandat grâce à la confiance que nous a témoignée notre population lors de l’élection générale de Katakuhimatsheta. C’est avec une grande fierté que nous allons les représenter au meilleur de nos connaissances et dans le plus grand respect de nos coutumes et traditions , a mentionné le chef Gilbert Dominique.

Les membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pourront assister, au cours des prochaines semaines, à une déclaration solennelle du conseil des élus.