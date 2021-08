En vacances, Emmanuel Macron affronte quatrième vague et contestations

Le teint hâlé, les cheveux éclaircis par le soleil et vêtu d’un simple tee-shirt noir, c’est un influenceur plutôt inusité qui s’est présenté sur Instagram et TikTok en début de semaine. Téléphone à la main pour se filmer en mode égoportrait, le président Emmanuel Macron a pris une pause de ses vacances estivales pour contrer l'information antivax auprès des jeunes plus réticents à se faire vacciner.

Le look, le ton, le médium, tout a l’air très décontracté dans cette offensive de communication du président Emmanuel Macron. Mais sur le fond d’une quatrième vague de COVID-19, le chef de l’État semble aussi faire un aveu.

Il a sous-estimé la fronde des opposants à la vaccination et au passeport sanitaire.

Au lendemain des premières manifestations, il avait écorché les protestataires avec ironie.

Chacun est libre de s’exprimer dans le calme. Mais, d’après ce que j’ai compris du fonctionnement du virus, je ne crois pas qu’il y ait une grande efficacité à manifester contre lui.

Dans le magazine Paris Match, il s’était montré encore plus dur. Les manifestants ne sont que quelques dizaines de milliers de citoyens en perte de sens a-t-il dit, faisant preuve d’une violence radicale .

Mais trois semaines et 200 000 manifestants plus tard, le président se montre plus compréhensif et respectueux en s’adressant à ceux qui résistent le plus fort, les jeunes.

Puisque la vaccination est au cœur du passeport sanitaire, Emmanuel Macron veut rassurer ceux qui doutent encore, ceux qui ont peur.

J’ai décidé de répondre à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d’être le plus direct et le plus clair possible.

Une promesse de clarté qui arrive peut-être trop tard pour beaucoup de Français, et pas que les jeunes auxquels il s’adresse sur les réseaux sociaux.

Usés par une année de directives parfois contradictoires, de grandes annonces avec l’imposition ou la levée de chaque mesure sanitaire pour qu’elles soient ensuite disséquées, modifiées, rétropédalées, beaucoup décrochent.

La mesure de trop?

L’élargissement du passeport sanitaire aux restaurants, bars, cafés et lieux de loisir lundi prochain en est l’exemple le plus récent. Son application suscite encore aujourd’hui autant de questions que de colère.

De la colère pour ceux qui, surpris par l’annonce d’Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, perçoivent le passeport comme une obligation vaccinale qui n’ose dire son nom. Une mesure liberticide, dictatoriale même selon ses opposants.

Les manifestations qui montent en crescendo depuis près d’un mois ne sont pas sans rappeler le mouvement des gilets jaunes. Ces derniers sont d’ailleurs représentés dans les cortèges anti-pass. Ils ont en commun l’absence d’une tête d’affiche, d’une grande organisation syndicale ou politique aux commandes.

Dans la foule, les slogans et pancartes font écho à la défiance des autorités et du système des gilets jaunes. Mais surtout, elles interpellent directement le président Macron.

Là où cette fronde populaire diffère, c’est qu’elle oppose aussi citoyens contre citoyens. Deux camps se dessinent. Celui des vaccinés responsables et solidaires contre celui des anitvaxs, complotistes et dangereux, irréconciliables.

Selon un récent sondage, la ligne de fracture a un contour un peu plus nuancé. Alors que les opposants farouches au vaccin se situent aujourd’hui à 17 % de la population, près d’un Français sur deux comprend les revendications des opposants au passeport sanitaire; 40 % les soutiennent.

Le politologue et spécialiste de l’opinion publique Jérôme Fourquet s’en inquiétait sur les ondes de la chaîne LCI. Cette question de la vaccination et du passeport sanitaire peut fracturer les familles.

Vaste mobilisation

Si les Français qui rejettent le vaccin sont majoritaires dans les manifestations, ils ne sont pas seuls à battre le pavé.

La mise en place du passeport sanitaire inquiète certains Français vaccinés qui y voient un recul des libertés et dénoncent un système discriminatoire pour leurs concitoyens qui ne le sont pas. Ils ne sont pas prêts à dévoiler leur statut vaccinal au serveur du café du coin pour le plaisir de s’asseoir en terrasse.

Pas plus qu’ils ne veulent voir le même serveur suspendu sans salaire s’il refuse d’être lui-même vacciné.

Ceux qui se sont prêtés à la vaccination ont aussi de plus en plus de mal à admettre les contraintes imposées au nom de la lutte contre le coronavirus. Le vaccin solidaire, le vaccin qui déconfine, le vaccin pour la vie d’avant, il ne remplit finalement pas toutes ses promesses, entend-on de plus en plus.

L’augmentation en flèche de nouveaux cas de contamination en France, surtout dans les zones prisées par les vacanciers, est indéniable. Le variant Delta gâche les vacances. Mais plusieurs sont tentés d’ignorer le retour des mesures comme le port du masque en extérieur. Lors d’un récent séjour sur la Côte d’Azur, ils étaient nombreux à résister ou à feindre l’ignorance.