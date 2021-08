Affaire Meng Wanzhou : la défense demande aux États-Unis d'être honnêtes

Les cadres de Huawei demandent aux États-Unis d’être honnêtes et assidus dans leur demande d’extradition de leur directrice financière, Meng Wanzhou. C'est ce qu'a plaidé un avocat de la défense devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, lors du 3 e jour des audiences finales.

En réponse aux arguments avancés par le procureur général du Canada, plus tôt cette semaine, l'avocat Frank Addario a déclaré au tribunal que l'équipe juridique de Mme Meng va bien au-delà que de légèrement remettre en question les actions des États-Unis.

Selon l’avocat, Meng Wanzhou a été victime d'un abus de procédure lorsque le gouvernement américain a résumé les preuves et omis d'autres informations afin d’établir un cas de fraude.

De son côté, le procureur général a déclaré à la cour que les États-Unis avaient plutôt des normes très élevées et a utilisé sa discrétion dans les preuves que le pays a décidé de donner au Canada lorsqu'il a présenté sa demande d'extradition.

La juge en chef adjointe, Heather Holmes, a décidé d'ajourner les audiences plus tôt vendredi. Les arguments se poursuivront donc lundi, lors de la reprise de celles-ci.

Ces arguments devraient être les derniers des avocats de la défense concernant une faute présumée, avant le début des audiences sur l'incarcération ou l'extradition de la femme d’affaires qui sont prévues plus tard ce mois-ci.

Meng Wanzhou et le géant de la technologie chinoise nient la fraude et les accusations selon lesquelles la femme d’affaires aurait menti à la Banque HSBC concernant la relation de Huawei avec l’entreprise Skycom, ce qui aurait mis HSBC en danger de violer les sanctions de Washington contre Téhéran.

Selon la Couronne, une présentation faite par Meng Wanzhou à HSBC aurait indiqué que l’entreprise était consciente des sanctions de Washington et s’y conformait tout en présentant une impression de fausse distance entre Huawei et la firme technologique Skycom.

Les avocats de la défense ont plaidé, de leur côté, que les États-Unis avaient trié sur le volet les informations et omis d’y inclure les diapositives de la présentation où Huawei est décrit comme ayant une relation normale et contrôlable avec l’entreprise Skycom.

En juillet, la juge Heather Holmes avait rejeté les nouveaux éléments de preuve obtenus par la défense. Ces documents, qui ont été obtenus via un accord judiciaire avec la Banque HSBC, incluent des chaînes de courriels internes et des feuilles de calcul.

Ces documents, publiés dans les médias plus tôt cette semaine, indiquent que les États-Unis sont des trompeurs à répétition et qu’ils ont mal défini les preuves tout en omettant certaines informations dans le but d’établir un dossier de fraude.

La directrice financière de Huawei a été arrêtée à l'aéroport de Vancouver en décembre 2018, à la demande de Washington, et demeure en liberté surveillée dans l'une de ses maisons d’un quartier cossu de la métropole.