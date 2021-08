Un Ontarien en vacances sauve 4 personnes de la noyade au lac Huron

Bronson Deagle était dans une zone isolée de la plage Grand Bend South en Ontario avec sa femme et ses deux filles, profitant de leur dernier jour de vacances, lorsqu'il a remarqué une jeune fille dans l'eau agiter les bras en signe de détresse.

Après avoir cherché des sauveteurs, l'homme de 36 ans a couru pour la voir.

Je n'ai pas vu une personne, mais une famille de quatre personnes se noyer simultanément , a-t-il déclaré au réseau CBC.

La famille profitait d'une baignade lorsqu'un fort courant leur a fait perdre l'équilibre et les a empêchés de rejoindre le rivage.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les quatre membres d'une même famille de Mississauga, en Ontario, ont été aperçus luttant pour rester au-dessus de l'eau à la plage, où la croix rouge est marquée. La photo a été prise quelques instants avant que cela ne se produise. Photo : Photo soumise par Nicole Deagle

En s'approchant, le vacancier a vu une femme allongée, le visage immergé, et un homme et deux enfants luttant pour rester à flot.

Voir quatre personnes couler en même temps était très choquant. Une citation de :Bronson Deagle

Bronson Deagle, pompier en formation à Londres, s'est dit simplement reconnaissant de s'être trouvé au bon endroit, au bon moment pour sauver la famille.

Il a couru dans l'eau et a d'abord tenté de sauver la jeune fille, qui avait du mal à respirer. Il a remarqué que l'homme et l'autre enfant, un jeune garçon, avaient également du mal à rester hors de l'eau et étaient tous entièrement vêtus.

Des tapes dans le dos pour faire reprendre connaissance à une victime

Après avoir réussi à les amener tous les trois en toute sécurité sur le rivage, le sauveteur d'un jour dit avoir éprouvé des difficultés pour sauver la femme, qui était inconsciente. Un homme sur une motomarine a remarqué ce qui se passait et est venu aider Ronson Deagle à sortir la femme de l'eau.

J'ai combattu le courant , a-t-il déclaré. Je ne sais pas comment j'ai pu les atteindre à temps avec ce courant et ces vagues.

Craignant de casser les côtes de la femme en lui effectuant un massage cardiaque, le héros l'a assise et lui a donné cinq tapes dans le dos, ce qui lui a permis de recracher l'eau présente dans ses poumons et de respirer à nouveau. Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après.

La famille est restée en contact avec M. Deagle et l'a remercié de l'avoir sauvée.

Pas de signalisation du danger posé par les courants, selon le sauveteur

CBC a contacté la famille, qui a demandé à ne pas être identifiée pour préserver sa vie privée, mais elle a répondu par un courriel.

Nous sommes allés à la plage ce samedi [31 juillet] pour un pique-nique en famille et profitions de l'eau lorsque les marées nous ont fait perdre l'équilibre. Moi, ma sœur, ma nièce et mon beau-frère, nous étions tous presque noyés quand Bronson nous a vus et nous a aidés , peut-on lire dans le courriel.

Ma sœur et moi nous étions rendus aux vagues et avions perdu tout espoir d'en sortir vivants. Je suis émerveillé par son courage, sa vitesse et sa force avec lesquels il nous a tirés, moi et ma sœur, hors de l'eau. Nous ne le remercierons jamais assez pour ce qu'il a fait.

Ronson Deagle exhorte maintenant le personnel de la plage à avertir les gens des courants.