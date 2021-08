The Weeknd nous replonge dans les années 80 avec Take My Breath

Après avoir donné un aperçu de sa prochaine chanson en début de semaine , l’artiste torontois a dévoilé le titre complet vendredi. Take My Breath, premier simple de son prochain album, amène un vent de nostalgie avec ses sonorités rappelant les années 1980.

Lundi, Abel Tesfaye, de son vrai nom, avait publié sur YouTube un court vidéoclip intitulé The Dawn Is Coming, donnant un avant-goût de ce à quoi ressemblerait la suite de son quatrième album, le très populaire After Hours.

Paru en mars 2020 juste avant la pandémie, cet opus avait été acclamé par les fans et la critique, avant d’être snobé aux prix Grammy. Le prochain album de l’artiste, intitulé The Dawn, qui doit sortir sous peu, est très attendu. À peine 24 h après avoir été mis en ligne, le vidéoclip pour sa nouvelle chanson cumule déjà près de 800 000 visionnements sur YouTube.

Sur les réseaux sociaux, The Weeknd a récemment laissé entendre que cette nouvelle aube annonce la fin du personnage sombre, vêtu d’un blazer rouge, qu’il incarnait dans ses vidéoclips et sur scène, notamment au dernier Super Bowl, pour la promotion de After Hours. Faites vos derniers adieux, a-t-il écrit sur Twitter le 29 juillet.

La popularité du chanteur est telle qu’elle dépasse le domaine de la musique. En effet, HBO est en train de développer The Idol, une nouvelle série à laquelle prendra part The Weeknd. En plus de faire partie de la distribution, il participe également à l’écriture et à la production de la série.