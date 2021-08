Les conséquences de la grève des agents frontaliers ressenties à Cornwall

Plus de 8500 travailleurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont en grève, vendredi, et les conséquences de leurs moyens de pression ont été ressenties à différents endroits au pays, dont à Cornwall, dans l’est ontarien.

Cette grève survient à quelques jours de l'ouverture de la frontière aux voyageurs non essentiels pleinement vaccinés en provenance des États-Unis. Cette réouverture devait être une bonne nouvelle pour le tourisme. Maintenant, la grève a pour effet de faire place à l’incertitude.

Déjà, certains s’inquiètent de ses répercussions sur le tourisme et craignent que des voyageurs préfèrent demeurer chez eux pour ne pas avoir à aiguiser leur patience au moment de traverser la frontière.

Kevin Lajoie, un agent de tourisme à la Ville de Cornwall, fait partie des gens inquiets, d’autant plus que sa ville est située très près de la frontière.

Le marché américain est très important pour nous. On espère que ça va s’améliorer rapidement et que les gens vont quand même venir visiter notre ville et nos attractions.

Cornwall est située très près de la frontière américaine. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La patience est de mise

Néanmoins, les personnes qui désirent traverser la frontière à court terme devront s’armer de patience, prévient le vice-président de la direction générale des voyageurs de l'Agence des services frontaliers du Canada.

C'est une frontière différente, maintenant, avec la COVID-19, avec beaucoup de mesures sanitaires. Avec des perturbations potentielles en raison du conflit de travail en cours, nous leur avons demandé d'être patients et de prévoir plus de temps à l'avance.

Parmi les moyens de pression exercés, on prévoyait de faire de longues fouilles, et de cesser de percevoir des droits de douane ainsi que des taxes sur des biens qui entrent au pays.

Cela a non seulement occasionné des pertes de revenus, mais aussi de longues heures d’attente. Il n’était cependant pas question de bloquer l’accès au pays.

Déjà, certains s’inquiètent des répercussions de la grève sur le tourisme et craignent que des voyageurs préfèrent demeurer chez eux. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada et du Syndicat des douanes et de l’immigration sont sans contrat de travail depuis trois ans. Leurs revendications portent sur les conditions salariales, la politique de travail à distance et le harcèlement au travail.

À Cornwall et aux Mille-Îles, un léger ralentissement a été constaté, mais rien de majeur, dit-on.

Avec les informations de Christian Milette et Rosalie Sinclair