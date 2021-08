30 nouveaux médecins en moins à Montréal l’an prochain

Trouver un médecin de famille pourrait devenir encore plus difficile à Montréal. Québec y réduit le nombre de permis de pratique octroyés à de nouveaux médecins, une diminution inacceptable aux yeux de la communauté médicale de la métropole, où la proportion de la population qui a un médecin est la plus faible de la province.

Après des années d'hésitation, le Dr Claude Savard a finalement pris sa retraite l'an dernier. Des quelque 1000 patients qu'il suivait, plusieurs centaines n'ont pas encore trouvé d’autre médecin. Une situation stressante pour cet omnipraticien qui pratiquait dans le sud-ouest de Montréal.

Je dois avoir au moins 300 de mes anciens patients qui cherchent encore un médecin. Une citation de :Dr Claude Savard, médecin retraité

Ce scénario pourrait se répéter encore plus souvent l'an prochain. Le gouvernement du Québec a réduit le nombre de permis de pratiquer la médecine sur l'île de Montréal. De 140 l’an dernier, il passera à seulement 110.

On a appris que le ministre nous a amputé 30 médecins. Ça fait 30 jeunes médecins de moins qui vont venir s'établir à Montréal , précise le Dr Michel Vachon, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Montréal.

Le Dr Vachon estime que cette réduction est incohérente. D'abord, parce que c'est sur l'île de Montréal que le taux de prise en charge est le plus bas au Québec. On a des taux d'inscription de 66 ou 68 % dans bien des quartiers de Montréal , rappelle-t-il.

Dans Côte-des-Neiges, par exemple, seulement 63 % des résidents sont inscrits auprès d'un médecin de famille. Dans Hochelaga, c'est à peine mieux, avec 64 % de résidents inscrits. Et pour les quartiers Saint-Léonard et Saint-Michel, c'est seulement 67 %.

On est bien loin de la moyenne provinciale de 81 % ou encore de régions comme le Bas-Saint-Laurent ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont depuis longtemps dépassé l'objectif provincial de 85 %.

« Les médecins sont brûlés »

Selon plusieurs sources médicales qui ont voulu demeurer confidentielles, réduire le nombre de nouveaux médecins ne pourra qu'aggraver le problème. On ne comprend pas que la Montérégie se retrouve avec autant de nouveaux postes que nous. Ça donne l'impression que les caquistes veulent plaire à leur base électorale sur la Rive-Sud , estime l’une de ces sources.

Et la moyenne d'âge des médecins montréalais aggrave la situation. À Montréal, 35 % des médecins qui travaillent ont plus de 60 ans. C'est 26 % en moyenne ailleurs dans la province. Une situation qui inquiète le Dr Michel Vachon.

On réalise que c'est eux autres qui suivent le plus de patients vulnérables et ils vont tous prendre leur retraite d'ici quelques années. On va tomber. On va tomber, je vous le dis, les médecins sont brûlés , martèle le président de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal.

L'ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette affirme qu'il n'est pas surpris de la stagnation dans la prise en charge. Il rappelle que le nombre d'omnipraticiens augmente et estime que ce nombre est suffisant. Il croit toujours que les jeunes médecins doivent travailler plus et inscrire plus de patients.

On n’aurait pas de problème si chaque individu travaillait à temps plein et avait une charge de travail raisonnable. Une citation de :Gaétan Barrette, député de La Pinière et ancien ministre de la Santé

Certains médecins comme le Dr Claude Savard comprennent que leurs jeunes collègues veuillent avoir une meilleure qualité de vie. Surtout que les salaires sont plus élevés que dans le passé.

Au lieu de travailler cinq jours semaine, l'augmentation fait que tu vas travailler quatre jours. C'est mathématique. Ils ont le même revenu, mais ils travaillent moins. Leur qualité de vie est bien meilleure , explique le Dr Savard.

Mais Gaétan Barrette affirme que le gouvernement Legault devra serrer la vis. Le problème ne va jamais se résoudre à moins qu'un gouvernement n'impose des règles , dit le radiologiste.

En juin, le premier ministre Francois Legault a évoqué la possibilité d'imposer les sanctions prévues dans la loi 20 mise en place par Gaétan Barrette. Ces pénalités devaient être appliquées si l'objectif d'inscrire 85 % des Québécois auprès d’un médecin de famille n'était pas atteint.