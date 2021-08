Un exemplaire de Super Mario Bros. se vend 2 M$ US, un nouveau record

Un exemplaire jamais ouvert du jeu Super Mario Bros. pour la console NES de Nintendo, datant de 1985, a trouvé preneur pour une somme record de 2 M$ US, soit environ 2,5 M$ CA, a annoncé vendredi le site Rally, qui vend des items de collection.

La somme faramineuse déboursée par une personne anonyme a battu un record établi il y a quelques semaines à peine, lorsqu’un exemplaire scellé du jeu Super Mario 64 pour la console Nintendo 64 s’était vendu pour 1,56 M$ US, ou 1,95 M$ CA. C’était la première fois qu’un jeu vidéo se vendait pour plus de 1 M$ US.

Selon le New York Times, Rally a acheté le jeu pour 140 000 $ US (176 000 $ CA) en avril 2020.

Les jeux vidéo rétro connaissent un succès grandissant depuis plusieurs années auprès des adeptes nostalgiques.

En avril dernier, un exemplaire de Super Mario Bros. pour la NES datant de 1986 avait atteint 660 000 $ US (environ 830 000 $ CA) sur le site d’enchères Heritage Auctions.