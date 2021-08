Vouloir mettre fin aux inégalités sanitaires des femmes dans le nord du Manitoba

Déjà établi dans plusieurs endroits au pays, l'organisme a commencé à opérer dans la province en mai dernier.

La fondatrice de la division du collectif au Manitoba, Janessa Roy, explique que le regroupement souhaite fournir des produits d'hygiène féminine aux femmes dans le besoin du nord de la province. Moon Tim Sisters espère aussi parvenir à éduquer la population sur ce sujet parfois tabou.

Je veux parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de Manitobains qui ne savent pas que la pauvreté menstruelle existe ici même , explique Mme Roy.

Selon une étude réalisée en 2019 par l’organisme de bienfaisance Plan international Canada inc., un peu plus du tiers des femmes et des filles canadiennes ont dû souvent ou parfois faire des sacrifices budgétaires pour se procurer des produits menstruels.

La fondatrice de la division manitobaine de Moon Time Sisters, Janessa Roy. Photo : Radio-Canada

Pour les communautés éloignées, il est d'autant plus difficile de se procurer des produits sanitaires puisque le coût du transport peut en augmenter le prix.

Les livraisons de ces produits dans les régions éloignées peuvent aussi être retardées en raison des faibles chaînes d’approvisionnement des communautés.

Tout cela peut avoir un effet direct sur la qualité de vie des jeunes filles, affirme Janessa Roy.

Quand j'ai entendu que les jeunes ne pouvaient pas aller à l'école à cause de leurs règles parce qu'elles n'avaient pas de produits sanitaires... Ça, c'est un grand problème pour moi , souligne-t-elle.

L'organisme a lancé une collecte afin d'amasser des produits d’hygiène féminine ainsi que des dons d’argent.

Moon Time Sisters est présentement en contact avec les communautés de Churchill et de Shamattawa afin de leur faire parvenir des produits sanitaires.

Avec les informations de Mina Collin