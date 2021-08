C'est l'heure de ralentir : la nouvelle limite de 40 km/h entre en vigueur à Edmonton

Cette nouvelle vitesse générale ne devrait pas surprendre, selon des porte-parole de la Ville qui rappellent l'arrivée de ce règlement depuis plusieurs mois déjà. Les autorités s'attendent donc à ce que les automobilistes soient prêts à le respecter.

Son objectif principal est de réduire le nombre d'accidents mortels liés à la circulation. Edmonton souhaite qu'en 2032, il n'y ait aucun décès lié à la circulation routière. En 2020, il y en a eu 12.

Un deuxième motif pour cette limite plus basse est de réduire les nuisances sonores.

La nouvelle limite rendra non seulement nos rues plus sécuritaires, mais aussi plus tranquilles , estime Jessica Lamarre, porte-parole pour la Ville d'Edmonton.

En raison notamment des excès de vitesse et du bruit, la circulation est la principale préoccupation des résidents, selon Keith Johnson du Service de police d'Edmonton. Il explique que durant la dernière semaine, la police a reçu 1200 plaintes en lien avec la circulation routière.

Edmonton a accordé aux automobilistes un délai de grâce jusqu'au 1er septembre pour leur permettre de s'adapter. Mais après cette date, les policiers sortiront leurs carnets d'amendes.