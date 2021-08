Tentative d'enlèvement d'une adolescente : un accusé remis en liberté

L’accusé devra respecter plusieurs conditions jusqu’à son procès, dont un couvre-feu et l’interdiction d’entrer en contact avec la plaignante ainsi que les coaccusés. Ceux-ci reviendront en cour lundi.

Sa famille s’est engagée à lui offrir un encadrement et a dû verser une somme d’argent pour garantir le respect des conditions de remise en liberté.

C’est un individu qui n’a pas d’antécédents judiciaires. Le tribunal a conclu qu’il ne représentait pas un risque pour la sécurité du public et des témoins, et qu’il ne représentait pas un risque de fuite , a expliqué Me Charles Benmouyal, avocat de la défense.

La tentative d’enlèvement, survenue dans un restaurant de Kirkland, dans l'ouest de Montréal, avait donné lieu à l’envoi d’une alerte Amber.

Le dossier fait l’objet d’une ordonnance de non-publication visant à protéger la victime, qui est mineure.