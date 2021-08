Le gouvernement albertain vient en aide aux agriculteurs victimes de la sécheresse

Jason Kenney a également demandé à Ottawa de mettre 203 millions de dollars sur la table. Ce montant se base sur l’entente de partage de coût du programme Agri-relance, selon lequel le fédéral s'engage à payer 60 % et le provincial 40%.

Si le fédéral répond favorablement à la demande de l'Alberta, l'enveloppe globale à destination des éleveurs albertains serait de 339 millions de dollars.

Un peu plus tôt dans la matinée, le gouvernement fédéral a débloqué une aide de 100 millions de dollars aux éleveurs touchés par la sécheresse pour l'ensemble des provinces de l’Ontario, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, le Manitoba et l’Alberta. Ce montant s’inscrit dans le cadre du programme Agri-relance.

Des terres publiques ouvertes au pâturage

Nous ne pouvons pas faire apparaître la pluie, mais il y a des choses que nous pouvons faire pour aider , a déclaré Jason Nixon. Le ministre albertain de l’Environnement et des Parcs a lui aussi annoncé une série de mesures permettant aux éleveurs dans le besoin un accès plus facile à l’eau et aux pâturages sur des terres publiques.

Nous sommes vraiment très heureux de l’annonce du gouvernement et nous souhaitons le remercier d’avoir travaillé si rapidement , a souligné Brad Dubeau, directeur de l’association des producteurs de bœuf de l’Alberta, qui participait à la conférence de presse.

Il a raconté que son association a été très impliquée, avec d’autres, pour alerter le gouvernement provincial quant à la situation des agriculteurs. Ces annonces sont la preuve que leurs demandes ont été entendues selon lui.

Une sécheresse dévastatrice

Il n’y a pas eu beaucoup d’humidité cette année, c’est un véritable enjeu , déplore Clayton Andrew, un éleveur situé à environ trois heures de route à l’est de Calgary.

Si nous n’aidons pas les fermiers, beaucoup d’entre eux vont mettre la clé sous la porte cette année , ajoute-t-il.

Dans le sud de l'Alberta, l'exploitation agricole d'Andrew Clayton subit les conséquences de la sécheresse. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Selon le rapport sur les cultures de l'Alberta en date du 27 juillet, seuls 19,7 % des cultures de l’ensemble de la province se trouvent en bonne ou excellente condition. Ces 10 dernières années, à cette même période, le taux était en moyenne de 71,4 %.