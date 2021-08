L’unité de médecine de l’hôpital de Val-des-Sources ferme jusqu’en septembre

L’unité de médecine de l’Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos, à Val-des-Sources, sera fermée dès vendredi et ce, jusqu’en septembre, a annoncé le CIUSSS de l’Estrie-CHUS en après-midi.

C'est une unité de 13 lits où les gens qui ont besoin de soins de courte durée [...] ont besoin d'être hospitalisés , explique Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Elle souligne que l'urgence de l'établissement reste cependant ouverte selon son horaire habituel et qu'il ne faut pas hésiter à s'y rendre.

Les activités ne sont pas cessées, la salle d'urgence est toujours accessible. La seule chose, c'est que si une personne a besoin d'être hospitalisée à la suite d'un service reçu à notre hôpital situé à Val-des-Sources, elle devra être hospitalisée dans un hôpital situé ailleurs sur le territoire, vraisemblablement Sherbrooke , soutient Mme Émond.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS indique que la fermeture est liée à des enjeux de [...] pénurie de main-d'œuvre .

C'est vraiment un manque de disponibilité des ressources humaines qui nous oblige à fermer cette unité d'hospitalisation là pour être certains que le nombre d'effectifs sur l'unité soit sécuritaire pour les gens qui y séjournent. Une citation de :Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Des absences qui n'étaient pas prévues se sont ajoutées et ont amené cette situation , ajoute-t-elle.

Des patients qui étaient hospitalisés sur place ont déjà été transférés, et le personnel de l'unité sera réaffecté pendant la fermeture, précise Mme Émond.

Pas encore de date de réouverture

La date de réouverture de l’unité n’a pas encore été annoncée. La situation doit être réévaluée en septembre, indique le CIUSSS.