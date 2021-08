Un bris de services évité de justesse à l’hôpital Sainte-Croix à Drummondville

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a pu éviter cette situation, qui aurait forcé de futures mères à accoucher à Trois-Rivières. Ce sont une quarantaine de naissances qui sont prévues, cette fin de semaine.

En manque de personnel, notamment en raison de vacances, de blessures et de maladies, une note de service, dont Radio-Canada a obtenu copie, a été envoyée la semaine dernière pour tenter de trouver du renfort.

Afin de combler les manques, le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a offert de payer pour les repas, la distance parcourue et le temps de déplacement des employés venus en renfort.

Plusieurs employés de l'hôpital ont aussi accepté de faire des heures supplémentaires. D’autres, en vacances, ont aussi offert leur aide. Enfin, une infirmière de Trois-Rivières est venue en aide au personnel en place.

Les services seront offerts, comme à l’habitude, en obstétrique. J’en profite pour remercier les employés, le personnel infirmier qui ont accepté de prêter main-forte pour éviter la rupture de services , avoue Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec .

Des solutions de rechange en place

S’il y avait eu un bris de services, l’établissement aurait pu déployer un plan de secours. Un corridor de services entre l’hôpital et le Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières est prévu pour samedi, dans l’éventualité où le personnel en place n’est pas en mesure de répondre à la demande.

Le centre famille-enfant, on le sait, c’est une richesse pour nous et ils ont tellement besoin d’aide, ils ont tellement besoin de soutien, ils ont tellement besoin de gens. La fatigue est là, elle se fait sentir , indique Sylvie Provencher, infirmière auxiliaire et vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) à Drummondville.

Pour le moment, l'hôpital Sainte-Croix prévoit être en mesure de combler ses besoins cette fin de semaine.

Avec les informations de Claudia Cantin