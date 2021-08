Resserrement des mesures contre la COVID-19 dans le centre de l’Okanagan

Dès vendredi, les bars et les boîtes de nuit devront fermer et les classes d'entraînement à haute intensité devront cesser jusqu’à nouvel ordre.

Les restaurants ne pourront plus accueillir plus de six personnes par table ni servir de l'alcool après 22 heures.

Les rassemblements personnels extérieurs passeront à une limite de 50 personnes tandis que les rassemblements à l’intérieur doivent dorénavant se limiter à cinq personnes.

Les rassemblements organisés à l’extérieur, tels que les mariages ou les festivals et les concerts par exemple, devront également restreindre à 50 le nombre de personnes qui y assistent et se munir d’un plan contre la COVID-19.

La même consigne s’appliquera pour les rassemblements organisés à l’intérieur où les gens pourront demeurer assis. Dans les deux cas, ces nouvelles restrictions entreront en vigueur à compter de lundi.

Ces nouvelles mesures qui visent à endiguer une propagation rapide de la COVID-19 dans la région de l'Intérieur s’appliquent spécifiquement aux municipalités de Peachland, West Kelowna, Kelowna et Lake Country, ainsi que dans les communautés autochtones de la région.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, encourage les voyageurs à reporter leurs déplacements dans la région de l’Okanagan et conseille aux personnes qui ne sont pas encore complètement vaccinées de ne pas prendre part à des rassemblements.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a quant à lui encouragé toute la population à se faire vacciner.

La majorité des cas de la région sont attribués au variant Delta.

Plus de détails à venir