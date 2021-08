L’artiste de reggae canadien Joseph (Jo Jo) Bennett des Sattalites est mort

Son ami et aussi membre du groupe Fergus Hambleton a déclaré que le trompettiste d'origine jamaïcaine s’est éteint mardi, paisiblement dans son sommeil de causes naturelles.

Joseph (Jo Jo) Bennett était l'un des principaux membres de Sattalites, un groupe qui a gagné deux prix Juno. Sattalites a aussi connu du succès à la fin des années 80 et dans les années 90, alors que sa musique était diffusée par MuchMusic, notamment avec la chanson reggae-pop Gimme Some Kind of Sign.

Les autres membres du groupe sont le fils de Joseph (Jo Jo) Bennett, Paul, ainsi que David Fowler, Bruce McGillivray, Neville Francis, Rick Morrison, Bruce Robinson et Felix Taylor.

Fergus Hambleton a souligné que Joseph (Jo Jo) Bennett a joué pour la dernière fois avec Sattalites en 2019. Auparavant, il participait à un spectacle hebdomadaire avec le groupe jusqu'en 2014.

Fergus Hambleton et Joseph (Jo Jo) Bennett parlent du reggae canadien dans une entrevue en anglais avec CBC.

L’homme espère qu’un hommage musical sera rendu à son ami qui a joué avec beaucoup d’artistes à Toronto.