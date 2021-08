Guns N’ Roses lance une première chanson depuis 2008

Le groupe était en concert au Fenway Park à Boston mardi dernier lorsque le chanteur Axl Rose a présenté la chanson. Certains d’entre vous l’ont peut-être déjà entendue sous un autre nom. C’est vraiment absurde pour nous d’essayer ça , a-t-il lancé à la foule.

Après des années d’inactivité, Guns N’ Roses s’est reformé en 2016 avec trois des cinq membres originaux du groupe, soit Axl Rose, le guitariste Slash et le bassiste Duff McKagan. Ils ont joué plus de 175 concerts à l’occasion de la tournée Not in This Lifetime, qui s’est interrompue en 2020 en raison de la pandémie.

Le groupe a repris la route le 31 juillet dernier, avec un premier concert au Hersheypark Stadium, en Pennsylvanie. Il fera le tour de l’Amérique du Nord jusqu’au mois d’octobre, avant de partir pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande en novembre. Une longue tournée en Europe l’attend ensuite l’été prochain.

Le sixième album studio du groupe, Chinese Democracy, a été lancé en 2008.