Québec Hélicoptère doit payer 110 000 $ à un regroupement de citoyens de Percé

La compagnie Québec Hélicoptère de Mascouche, qui exploite à Percé sous le nom de Passport Hélico, a été condamnée par le juge Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure à verser 110 000 $ au Regroupement citoyen contre les nuisances d’hélicoptères à Percé.

Cette condamnation accompagne le rejet de l’injonction demandée par Québec Hélicoptère, visant à interdire au Regroupement de mener une campagne d’information que la compagnie qualifiait de diffamatoire.

Des résidents de Percé sont dérangés par les tours d'hélicoptère qu'offre la compagnie Passport Hélico. (Archives) Photo : Radio-Canada

En 2019, les membres du Regroupement, qui se disaient dérangés par le bruit du décollage des appareils, ont distribué des affiches pour dénoncer la situation. La compagnie leur a d’abord envoyé une mise en demeure pour les forcer à enlever leurs affiches et à cesser leurs démarches, mais ceux-ci n’en ont pas tenu compte. Québec Hélicoptère a donc adressé une demande d’injonction pour les mêmes motifs en 2020.

Plutôt que d’accéder à la demande de la compagnie, le juge Bellavance a été sensible aux arguments des membres du Regroupement qui se sont défendus en invoquant une atteinte à leur liberté d'expression. Dans son jugement, il qualifie d’abusive la procédure visant à empêcher les défendeurs de s’exprimer librement sur une question d'intérêt public qui les touche directement.

Le recours exercé par la défenderesse [la compagnie] n'est pas raisonnable puisqu’il nie l’évidence, à savoir que l’opération d’hélicoptères sur une base commerciale à grande fréquence, près d’habitations, pose des problèmes de bruit, de sécurité et de cohabitation.

Le Regroupement satisfait du jugement

Un groupe de citoyens de Percé excédés par le bruit des hélicoptères photographiés en 2019. Photo : Radio-Canada

Un soulagement pour Louis Beaulieu, qui est membre du Regroupement. Le juge a fait une très bonne analyse de la situation. Il a reconnu notre droit à la liberté d’expression et le fait que ça pose un problème de sécurité, que ça n’a pas de sens, pour un opérateur d’hélicoptère, d’être collé à la route 132 parmi les résidences et les commerces.

Louis Beaulieu promet que le Regroupement va poursuivre ses démarches afin que la compagnie déménage son lieu de décollage. Il y a une autre compagnie qui offre des tours d’hélicoptère et elle part des montagnes, donc c’est certainement possible pour Québec Hélicoptère de trouver un autre site moins dangereux et qui ne troublerait pas la quiétude des résidents , avance-t-il.

M. Beaulieu tient à mentionner que 120 personnes avaient signé une pétition que le Regroupement avait fait circuler. Donc, nous avons démontré que ce n’est pas seulement deux ou trois individus qui se plaignaient , dit-il.

Les visiteurs déboursent 40 $ ou 70 $ par personne pour un survol, selon le forfait. (Archives) Photo : Radio-Canada

Il se dit par ailleurs déçu de l’attitude de la Ville de Percé. Même s’ils n’avaient pas de pouvoir réglementaire, ils auraient pu envoyer une lettre pour interdire l’utilisation d’un site résidentiel. Toutefois, nous l’avons redemandé à la dernière séance du conseil municipal et, au moins, nous n’avons pas eu de refus. Nous misons maintenant sur le fait que le jugement donne une crédibilité à nos revendications et démontre qu’elles ne sont pas frivoles.

Précisions que la moitié des 110 000 $ représente le remboursement des frais judiciaires, et le reste, des montants en dommages et intérêts ainsi qu’en dommages punitifs.

Le président de Québec Hélicoptère, Yves Le Roux, n’a pas souhaité commenter la décision du juge.