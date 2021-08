Le passeport vaccinal permet de maximiser la liberté de tous, selon un expert

Le premier ministre François Legault l’a affirmé jeudi : son gouvernement songe à instaurer un passeport qui préserverait l’accès aux services non essentiels, même en cas de quatrième vague au Québec.

Seule condition pour y avoir droit : être doublement vacciné contre la COVID-19.

Plusieurs accusent la mesure d’être liberticide. Pour Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l’Université Laval, c’est plutôt le contraire : cette mesure est la meilleure façon de maximiser la liberté de tous .

Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

C'est une manière de choisir un moindre mal, entre les risques d'un confinement généralisé — avec les conséquences que cela comporte — et un passeport vaccinal qui permet de maintenir des activités ouvertes, tout en établissant une limite raisonnable aux libertés de chacun. Une citation de :Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval

De plus, le passeport permet, à son avis, de respecter le libre choix de ceux et celles qui refusent la vaccination. La vaccination obligatoire, au contraire, brimerait cette liberté.

Éviter les fermetures

Certains commerçants voient d’un mauvais oeil l’arrivée d’une nouvelle tâche qui incombe à leur personnel, déjà rare et surmené.

Maude Laberge, professeure en économie de la santé à l’Université Laval, croit que l’alternative au passeport vaccinal est beaucoup plus lourde de conséquences pour les affaires.

Aucun commerçant ne veut revoir les rues désertes du quartier Petit Champlain, dans le Vieux-Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

D'autres États, d’autres pays, referment des pans de leur économie à cause de la quatrième vague et du variant Delta qui en est la source , indique-t-elle. Le passeport vaccinal devient une alternative aux fermetures.

Quant aux éventuelles contestations judiciaires, Patrick Taillon croit que le gouvernement a de très bons arguments pour défendre sa mesure.

Le test judiciaire

Il y a trois arguments déterminants qui vont faire en sorte que le passeport vaccinal va passer le test des tribunaux , certifie le professeur de droit constitutionnel.

Le premier, c’est l’ampleur des sanctions , explique-t-il. Le passeport vaccinal empêcherait ceux et celles qui ne sont pas complètement vaccinés de se rendre au cinéma, de manger au restaurant, de profiter d’une pièce de théâtre ou d’assister à un concert, par exemple. Les services essentiels n’étant pas compromis, la conséquence, dans la vie des gens, est plutôt restreinte , rappelle Patrick Taillon.

La Cour suprême du Canada et le parlement d'Ottawa (archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le deuxième argument, fait valoir le professeur de l'Université Laval, est que le passeport vaccinal représente un moindre mal. Si ce n’est pas le passeport vaccinal, c’est quoi, l’autre solution? demande-t-il. Sans le passeport vaccinal, dans des régions à forte éclosion, les conséquences de rechange seront bien pires!

Le troisième argument en faveur du passeport vaccinal, selon M. Taillon, c’est qu’il est temporaire. On enclenche le passeport vaccinal seulement s’il y a un niveau d’alerte où il faut fermer les commerces. Du moins, c’est ce qu’a annoncé le ministre [Dubé] au mois de juillet , conclut-il.

Une exception demandée

Seule ombre au tableau : quel accès sera donné aux Québécois toujours non vaccinés, mais pour des raisons médicales?

Il faut qu’il y ait un accommodement pour ces gens-là , croit Patrick Taillon. Est-ce qu'il y a moyen de créer, pour eux, une case dans le passeport vaccinal?

Le Canada n'a pas encore donné son aval à la vaccination des moins de 12 ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Quant aux enfants de moins de 12 ans, pour lesquels la vaccination demeure inaccessible, il serait insensé de les priver d’activités avant qu’ils aient pu recevoir une protection contre la COVID-19.

On ne peut pas exiger un vaccin à quelqu’un qui n’est pas éligible à la vaccination , souligne la professeure Maude Roberge.

Incitatif à la vaccination

L’instauration d’un passeport vaccinal anime déjà l’engouement pour la vaccination chez certains.

Vendredi après-midi, le Vaccibus du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches était de passage sur le site du Festivent de Lévis.

Radio-Canada a rencontré un couple dans la vingtaine, venu chercher une première dose pour pouvoir profiter d’un semblant de normalité, même si une quatrième vague de COVID-19 déferle sur le Québec à l’automne.

C’est un peu ça qui nous a motivés à recevoir le vaccin , admet Jessica Delorme, 25 ans. On n’était pas trop sûrs, on était pas mal hésitants.

Jessica Delorme au moment de recevoir sa première dose de vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

On n’aura pas le choix, tôt ou tard , indique son copain, Frédéric Deslongchamps. Il observe de plus en plus de gens, autour de lui, se faire vacciner, et a décidé de faire le pas lui aussi.

Autour de Jessica Delorme, presque personne n’a reçu le vaccin. Elle croit cependant que le passeport vaccinal en incitera plusieurs à recevoir une protection, pour conserver leur liberté plutôt que de demeurer confinés.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc