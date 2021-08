Nicolas Roy encourage la relève sportive à l’Omnium Veilleux Caron Cobick Nolet

L’attaquant des Golden Knights de Las Vegas a agi comme président d’honneur de la 31e édition de l’Omnium de golf Veilleux Caron Cobick Nolet, présenté vendredi au club de golf l’Oiselet d’Amos. L’événement amasse des fonds pour les jeunes athlètes de l’Abitibi-Témiscamingue.

Nicolas Roy est à Amos pour une partie de la saison estivale. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Nicolas Roy a lui-même profité du soutien financier de sa communauté quand il était encore un jeune hockeyeur. Maintenant qu’il fait carrière au niveau professionnel, il trouve important de soutenir la relève.

Ça fait quelques années que je participe à l’Omnium. Ils encouragent les jeunes athlètes d’Amos et de la région. Je pense que c’est une belle opportunité de m’impliquer pour une belle cause. Moi même, j’ai eu la chance d’avoir une bourse du Fonds de l’athlète quand j’étais plus jeune, alors c’est sûr que je veux redonner en même temps , confie l’athlète de 24 ans.

Inscriptions limitées

Pour sa 31e édition, l’Omnium Veilleux Caron Cobick Nolet a frappé un grand coup en recrutant Nicolas Roy comme président d’honneur. L’organisation a même dû refuser des inscriptions en raison des mesures sanitaires.

Les partenaires François Sills (Caisse d'Amos) et Paul Bourget (Coop IGA) posent en compagnie du président d'honneur Nicolas Roy et des organisateurs de l'Omnium Yannick Roy, Olivier Duchesne et Bernard Blais. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est un peu un retour à la normale, mais on avait quand même des consignes du terrain de golf pour un maximum de golfeurs, alors on est allé chercher le maximum. Aujourd’hui on a 124 golfeurs. Habituellement, on est aux alentours de 180. Malheureusement, cette année on a dû refuser des foursomes, dû aux normes, au président d’honneur aussi et à toute l’organisation , précise l’un des organisateurs, Yannick Roy.

Soutenir athlètes et organisations

Cela n’empêchera pas l’Omnium d’atteindre ses objectifs et de remettre encore cette année 11 000 $ à cinq organisations sportives, dont 3000 $ au Fonds de l’athlète de l’Abitibi-Témiscamingue. Celui-ci a profité de l’événement pour distribuer des bourses totalisant 8650 $ à huit athlètes amateurs œuvrant dans des sports d’été.

Le Fonds de l'athlète a honoré les premiers membres de son Club des 35 ans. Yvon Rioux, Marc Lemay et Jean-Claude Babin posent en compagnie du président Bernard Blais. Marcel Bouchard, Clément Bérubé et Gilles Brouillard étaient absents. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La mission du Fonds de l’athlète, c’est de recevoir pour redonner. Au cours des deux dernières années, on a signé des ententes spécifiques avec différents partenaires. Ce qui est intéressant avec l’ajout de ces partenaires financiers importants, c’est qu’on va pouvoir augmenter les bourses. Parce que ça fait au-delà de 20 ans qu’on donne les mêmes montants aux athlètes et on ne les a pas indexées au coût de la vie , souligne le président Bernard Blais.

En 35 ans d’existence, le Fonds de l’athlète a redistribué plus de 1100 bourses totalisant plus de 735 000 $.