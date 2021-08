Concombres et poivrons produits à l’année à Saint-Nazaire

​​Des poivrons et des concombres de la région seront disponibles douze mois par année. La coopérative serres Belle de jour de Saint-Nazaire investit 2,5 millions de dollars pour construire cinq serres à la fine pointe de la technologie et ainsi maximiser sa production.

La coopérative des serres Belle de jour est connue pour sa production de fleurs et de plantes annuelles depuis 1994. Depuis peu, un nouveau projet anime l’entreprise. Jenny Ann Gagnon-Beaumont, vice-présidente des serres, a mis en place un projet de production de concombres et de poivrons à l'aide d'outils robotisés.

Les serres sont moindrement équipées pour produire dans toutes les conditions. Une citation de :Jenny Ann Gagnon-Beaumont, vice-présidente de l’entreprise

Le chauffage à la biomasse protègera du froid et l’éclairage artificiel comblera le manque de lumière naturelle durant la période hivernale.

Les toiles thermales tempéreront le climat des serres pour optimiser la production de concombres et de poivrons.

La construction des cinq serres a commencé cette semaine. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Selon Jenny Ann, la demande pour ces produits régionaux demeure élevée dans la région.

On n’a pas de difficulté à vendre nos produits en période estivale. Ça fait qu'en prolongeant notre période de production l'automne et l'hiver, ça va vraiment nous mettre plus longtemps sur le marché dans les épiceries.

Vente de légumes à la boutique des serres Belle de jour. Photo : Radio-Canada

Les travailleurs étrangers enthousiastes

Puisque ces légumes seront produits douze mois par année, les employés saisonniers auront désormais la possibilité de travailler durant les quatre saisons.

Tomas Canil Pablo est travailleur aux Serres Belle de jour. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Plus de travail et moi je suis très content. Les amis [collègues guatemaltais des serres Belle de jour] aussi. Beaucoup de travail pour nous s'il y a plus de serres , explique Tomas Canil Pablo, travailleur saisonnier aux serres Belle de jour.

Pour la cofondatrice et copropriétaire, Gisane Savard, ce sont des années de travail persistant qui ont permis de favoriser l’expansion de l’entreprise régionale.

Après 27 ans, on est bien fiers de ce que ça a donné. [...] On a commencé avec six serres et on est rendu à 60. Une citation de :Gisanne Savard, cofondatrice

Les travaux vont s'échelonner sur presque un an.

Les premiers concombres et poivrons devraient être vendus dans les IGA et les Métro du Saguenay-Lac-Saint-Jean en septembre 2022.