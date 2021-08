Un camp de jour de l'innovation à Rivière-du-Loup

Les jeunes découvrent tout un monde rempli d'imprimantes 3D, de modélisation par ordinateur, d'ateliers de couture et même de découpeuses laser.

Lors de notre passage, un des jeunes inscrits au camp avait choisi de se fabriquer... une catapulte.

C’est vraiment un outil très utile. Pour faire ça, c’est sûr qu’on aurait pu le découper à la main, mais avec la technologie ça nous a pris cinq minutes , affirme le jeune François.

La responsable du camp de l'innovation, Katell Arnault de la Ménardière, affirme que le but du camp est de piquer la curiosité des jeunes. On développe cette envie d'essayer de nouvelles choses , dit-elle.

On se rend compte que même quand on est jeune, on est capable de réaliser concrètement des affaires. Une citation de :Katell Arnault de la Ménardière, responsable du camp de l'innovation

L'objectif de la responsable semble atteint, surtout si on se fie au jeune Nicolas. À son cinquième jour au camp, il a réussi à programmer une lampe clignotante.

Je n'avais jamais fait ça. Je pensais que c'était pour les plus vieux. Je suis vraiment content d'avoir réussi , dit le jeune garçon.

Impression 3D, modélisation par ordinateur et découpage par laser font partie des activités proposées aux jeunes. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Même chose pour la jeune Élina, qui a réalisé une esquisse de la Tour Eiffel avec un stylo 3D. C'est vraiment intéressant. On peut même venir avec nos projets personnelles , dit la jeune curieuse.

Plus tard, je veux être architecte. Donc faire des formes, ça m’aide beaucoup à construire des maisons. On a construit une maison tantôt et je savais déjà comment la construire. Une citation de :Élina

Quoi qu'il en soit, Katell Arnault de la Ménardière est surprise de la curiosité des jeunes. Certains ont amené des roues de lave-vaisselle pour les modéliser en 3D afin de réparer leur propre lave-vaisselle à la maison , souligne-t-elle.

Je discutais avec une de mes jeunes de l’après-midi (...) et je lui disais ah mais tu sais ce que tu fais c’est un peu du design graphique elle m’a dit je ne savais même pas que ça existait.(...) c’est possible que ça fasse découvrir des vocations et moi j’aimerais beaucoup ça. Une citation de :Katell Arnault de la Ménardière, responsable du camp de l'innovation

Les responsables du camp réfléchissent déjà à une formule pour faire revenir le camp à la relâche ou à l'été prochain.

D'après un reportage de Fabienne Tercaefs