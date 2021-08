Pendant Fierté Montréal, des émissions mettent en lumière la communauté LGBTQ2+

Dès le 9 août, Crave propose sa collection  (Nouvelle fenêtre) LGBTQ2+ : Ensemble pour toustes , qui contient une douzaine de titres à voir lors de la semaine de la Fierté. Qu'il s'agisse de jeunes qui se découvrent comme dans les séries Généra+ion et Euphoria, de la compétition de drag queens Canada's Drag Race ou RuPaul's et des documentaires comme Enfance trans ou En transition de genre, il y en a pour tous les goûts. On pourra aussi voir le film de Xavier Dolan, Matthias et Maxime.

Une scène de « Matthias et Maxime x, de Xavier Dolan Photo : Sons of Manuel

Lesbiennes, gais et trans : un combat pour l'égalité (Nouvelle fenêtre) , qui sera diffusé le mardi 10 août sur les ondes de Télé-Québec, est un documentaire qui rappelle l'histoire de la communauté. De la répression au mariage, en passant par l'épidémie de sida, les témoignages se succèdent pour tisser le portrait d'une lutte qui dépasse les frontières, de Paris à San Francisco.

L’émission du 14 août de JS Tendresse, diffusée sur ICI Première et animée par Jean-Sébastien Girard, sera consacrée aux artistes et à la réalité de la communauté LGBTQ2+.

Du côté de TV5 | Unis TV, une sélection de films, documentaires et séries en lien avec la communauté LGBTQ2+ est regroupée  (Nouvelle fenêtre) sur le site en permanence. On y trouve notamment le court métrage Marguerite avec Béatrice Picard. La série Matrimoine qui sort le 6 août y sera aussi ajoutée.

ICI Tou.tv a également regroupé plusieurs films et séries comme Féminin / Féminin (Nouvelle fenêtre) , Les petit rois et Fragile (Nouvelle fenêtre) sous le thème Fierté .

Nahuel Pérez Biscayart dans 120 battements par minute, de Robin Campillo Photo : M2k Mile End

De plus, le film 120 battements par minute sera diffusé sur ICI Télé le 8 août et de retour sur ICI Tou.tv. Par ailleurs, le film L'éveil des géants (Nouvelle fenêtre) (déjà en ligne sur ICI Tou.tv) sera diffusé sur ICI ARTV le 15 août et ICI Télé le 20 août.

Finalement, dès le 9 août, le logo de la nouvelle maison de Radio-Canada sera à nouveau illuminé aux couleurs de la fierté pour la semaine, comme il l’était déjà en juin dernier.

Le festival Fierté Montréal se tiendra du 9 au 15 août 2021.