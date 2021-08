La députée défaite dans Vuntut Gwitchin au Yukon déboutée en cour

L’ancienne ministre arguait qu’un électeur purgeant une peine au Centre correctionnel de Whitehorse n’aurait pas dû avoir droit de vote dans Vuntut Gwitchin.

Les avocats de la plaignante ont soutenu que le détenu, Christopher Schafer, n’avait pas démontré, d’une part par ses actions, son intention d’habiter Old Crow, l’unique village de la circonscription.

D’autre part, toujours selon les avocats, le personnel électoral n'a pas suivi les règles pour la livraison d’un bulletin spécial interdistrict, et aurait dû ensuite rejeter le bulletin sur la base du manque de preuves de résidence.

Dans sa décision rendue jeudi, la juge en chef Suzanne Duncan explique que les arguments présentés par les avocats de la plaignante n’ont pas permis d’établir que la Loi électorale avait été violée.

La juge écrit qu’il n’y a aucune preuve de fraude, corruption ou de malhonnêteté. Les préoccupations soulevées par le requérant sont des formalités procédurales et celles-ci ne peuvent pas surpasser les réalités au point tel que de refuser à Christopher Schafer le droit de vote.

La juge reconnaît que la déclaration d'identité et de résidence fournie par l’électeur, bien que valide selon la Loi électorale, n’était pas la meilleure preuve d’un point de vue formel et technique .

La réalité entourant la situation de Christopher Schafer est qu’il n'y a aucune suggestion qu’il n’est pas celui qu’il affirme être, ou qu’il n’a pas de liens solides avec Old Crow - de par sa résidence antérieure, son identité et sa citoyenneté liées à la Première Nation Vuntut Gwitchin et ses liens familiaux.

