Passeport vaccinal au Québec : que feront les Ontariens dans les commerces québécois?

Ces questionnements sont davantage dans la cour des gens d’affaires d’Ottawa et de Gatineau en raison de la proximité entre le Québec et l’Ontario, où bon nombre de citoyens travaillent d’un côté de la frontière, mais vivent de l’autre côté.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, a soulevé beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes en ce qui a trait à la gestion des ressources à mettre en place une fois que le passeport vaccinal sera entré en vigueur.

Est-ce qu’on va devoir embaucher des agents de sécurité à chaque entrée de commerce pour gérer la clientèle? Il y a des écarts de conduite que j’appréhende en particulier. Une citation de :Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

Il en a d’ailleurs déjà parlé avec des membres de la Chambre, qui se demandent comment ils vont pouvoir manœuvrer dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

C’est déjà difficile de recruter des employés. Là, il faut ajouter des tâches supplémentaires. Ce n’est pas agréable de faire le tri de la clientèle [à savoir] qui pourra entrer et qui ne pourra pas entrer. On sent une insécurité chez les entrepreneurs.

Stéphane Bisson est l’un de ceux qui, « depuis le début de la pandémie de COVID-19 », souhaitent une harmonisation des mesures sanitaires des deux côtés de la rivière des Outaouais. Photo : Radio-Canada

L’homologue de Stéphane Brisson du côté ontarien, Rocco Rossi, milite lui aussi pour l’imposition d’un passeport vaccinal sur le territoire ontarien. Il veut à tout prix éviter un confinement qui obligerait les commerçants à, une fois de plus, fermer leurs portes, bien malgré eux.

La chose la plus injuste serait de fermer l’économie complètement une autre fois. Pour éviter ça, on a besoin de [moyens] pour accélérer la réouverture de l’économie et pour protéger les gens.

Le propriétaire du Moulin de Provence dans le marché By, Claude Bonnet, l’admet sans détour : il est en faveur du passeport vaccinal, et il souhaite que l’ensemble du Canada imite le Québec et se munisse de cet outil servant à éviter un énième confinement.

Par contre, le gérer, c’est une autre histoire. C’est une gestion immense , a affirmé l’entrepreneur ottavien aux multiples questions.

Le chauffeur d’autobus va-t-il devoir vérifier chaque passager qui entre et sort toutes les trois secondes? Pour nous, c’est la même chose. Est-ce que tous les restaurateurs vont devenir des policiers de la santé? Une citation de :Claude Bonnet, propriétaire du Moulin de Provence

En attendant d’avoir les réponses à ses questions, Claude Bonnet demeure positif. Il est vacciné. Tous ses employés sont vaccinés. La grande majorité de ses clients sont vaccinés.

Claude Bonnet s'attend à ce qu'une poignée de Québécois contre le passeport vaccinal convergent vers les commerces de l'Ontario (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Quant à Stéphane Bisson, il a trouvé une certitude dans son nuage de questionnements.

Allons vers la vaccination, et allons-y de manière collective. De cette manière, on se débarrassera du virus.

Une propriétaire de bar ottavienne prête à accueillir les Québécois

La directrice générale du bar Château Lafayette, Dominique Labelle, ne pense pas qu’il soit nécessaire que l’Ontario instaure un passeport vaccinal. Je crois que c’est utile pour voyager, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour aller dîner quelque part , dit-elle.

Selon Dominique Labelle, la majorité des employés du Château Lafayette ont été vaccinés. Photo : Radio-Canada

Néanmoins, la gestionnaire du plus vieux pub d’Ottawa croit que l’imposition du passeport au Québec lui permettra de gagner quelques clients supplémentaires, ceux qui refusent d’adhérer à cette mesure du gouvernement de François Legault.

Je pense que ce sera avantageux. Plus il y a de restrictions [sanitaires] au Québec, plus les gens vont venir en Ontario. On essaie d’avoir le plus de gens possible au restaurant, alors si ça veut dire qu’on aura plus d’argent, on va les prendre , a-t-elle soufflé en riant.

Les infirmières mettent de la pression

Pendant ce temps, l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) a demandé aux gouvernements ontarien et fédéral de mettre en place des passeports vaccinaux afin d’aider à rouvrir le Canada avec cet outil temporaire .

Jeudi, le conseil d’administration de l’ AIIAOAssociation des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario a d’ailleurs adopté à l’unanimité une motion en ce sens. Il est également demandé aux instances gouvernementales de garder à l’esprit l’équité, la sécurité et la confidentialité des citoyens.

Le fait de disposer d'un passeport sécurisé permettra aux personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin de profiter des choses qu'elles ont manquées au cours des 17 derniers mois. Une citation de :Morgan Hoffarth, présidente de l’AIIAO

La présidente-directrice générale de l’Association, Doris Grinspun, abonde dans le même sens, rappelant que l’organisation parle ouvertement d’un passeport vaccinal depuis belle lurette. Elle déplore d’ailleurs que le gouvernement de Doug Ford ne se soit jamais prononcé sur la question.

Un passeport vaccinal, ou un certificat de vaccination, le nom importe peu, protégera le monde des affaires. Vous saurez que tout le monde se trouvant à l’intérieur est adéquatement vacciné.

Selon elle, un passeport vaccinal permettrait également de convaincre les non-vaccinés de prendre un rendez-vous. Elle soutient que les antivaccins ne sont pas très différents des personnes qui hésitent à se faire vacciner. Ainsi, l’Ontario et le Canada pourront remporter leur bataille contre le variant Delta qui sévira tôt ou tard, dit-elle.

Avec les informations de Jérémie Bergeron, de Frédéric Pépin et d’Emmanuelle Poisson