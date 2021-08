Lise Kistabish sera candidate libérale dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Originaire de Pikogan, Mme Kistabish occupe actuellement le poste de directrice de la formation, de l’emploi et du développement social au sein de cette communauté. Elle a été notamment directrice générale de Pikogan entre 1995 et 2012.

Le Parti libéral m’a approchée et ça a ravivé un désir de longue date de faire de la politique. J’ai cumulé plus de 25 ans d’expérience comme gestionnaire de la fonction publique autochtone, au niveau local et régional. Je connais très bien les rouages et les services de la fonction publique fédérale. Pour moi, c’est dans une séquence logique dans mon parcours de carrière , explique-t-elle.

Lise Kistabish avait déjà flirté avec la politique fédérale en 2008. Elle avait été désignée candidate pour le Parti conservateur du Canada dans Abitibi-Témiscamingue, mais elle avait retiré sa candidature avant le scrutin.

Elle dit aujourd’hui se sentir plus près des valeurs mises de l’avant par le Parti libéral de Justin Trudeau.

Dans le fond, j’ai toujours été libérale, lance-t-elle. C’est un parti qui a une oreille particulière pour les dossiers des Premières Nations, mais aussi pour l’individu. Ça rejoint mes valeurs en termes d’écoute et d’actions.

Même si elle habite Pikogan, Lise Kistabish se sent bien à l’aise de poser sa candidature dans le comté voisin.

J’habite la région depuis toujours et, pour nous, les deux comtés font partie d’un seul et même grand territoire, qui inclut le Nord. Ce n’est pas pour moi un choix qui devrait se limiter à l’endroit où on réside , précise-t-elle.

Lise Kistabish sera notamment confrontée à la bloquiste Sylvie Bérubé et au conservateur Steve Corriveau lors du prochain scrutin fédéral.

Elle entend préciser ses priorités mercredi prochain, en conférence de presse.