COVID-19 : Toronto exhorte près de 200 000 résidents à recevoir leur 2e dose

Vendredi, la province a recensé 340 nouveaux cas du virus, le nombre d’infections le plus élevé depuis fin juin. La Ville demande aux personnes qui ont une deuxième dose prévue de se faire vacciner aussi tôt que possible.

Toute personne âgée de plus de 12 ans qui a reçu la première dose de la formule d'AstraZeneca est admissible à une deuxième injection après 8 semaines – après 28 jours pour celles et ceux qui se sont fait administrer Moderna ou Pfizer.

La COVID-19 continue de se propager dans la ville de Toronto, et se répand plus couramment sous la forme du variant Delta, qui est plus contagieux et qui est lié à de nombreuses maladies sévères qui nécessitent deux doses du vaccin pour une meilleure protection , a dit la Dre Eileen de Villa, cheffe de la santé publique à Toronto.

Fin juillet, les responsables de la santé publique locale ont annoncé que 350 000 personnes étaient admissibles à la deuxième dose.

Toronto a la capacité de vacciner des milliers de personnes entre midi et 19 h dans ses neuf cliniques publiques actuelles. De multiples autres centres sont également ouverts.

En date du 5 août, plus de 4,3 millions de vaccins avaient été administrés dans la métropole.