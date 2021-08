La province dit qu’elle corrige les lacunes qui ont mené à l’éclosion du foyer Maples

La province a publié vendredi un rapport sur la progression de l'implantation des recommandations d’une enquête indépendante sur l’éclosion dans le foyer de soins privé.

L’éclosion a été déclarée le 20 octobre 2020 et s’est terminée le 12 janvier 2021. En tout, 74 employés et 157 résidents ont contracté la COVID-19, et 56 personnes en sont mortes.

La province a commandé une enquête indépendante avant même que la fin de l’éclosion soit déclarée, à la suite d'une nuit particulièrement difficile. Dans la nuit du 6 novembre, des ambulanciers ont été appelés pour une douzaine de résidents dont l’état de santé se détériorait.

L’enquête portait principalement sur le nombre d'employés, le niveau de soins et les politiques de prévention et de contrôle d’infections de l’établissement.

Le rapport final a formulé 17 recommandations et la province s’est engagée à toutes les mettre en œuvre.

L’examen indépendant a déterminé qu’une perte abrupte d’employés et une préparation inadéquate ont contribué à l’éclosion meurtrière.

Le foyer de soins avait finalement fait entrer plus de personnel, mais ces employés n’avaient pas les habiletés nécessaires pour fournir des soins de longue durée et n’étaient pas formés pour prévenir des éclosions ou pour effectuer un nettoyage adéquat.

L’enquête a aussi déterminé que la communication avec les familles des résidents était incohérente et que cela a mené à une érosion de leur confiance.

Certaines recommandations visaient tous les foyers de soins personnels du Manitoba ainsi que le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées et le commandement unifié en cas d'incident sanitaire.

Au cours des trois derniers mois, toutes les recommandations portant sur le foyer Maples ont été mises en oeuvres, ainsi que les recommandations à court terme pour la province, indique la ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées, Heather Stefanson, dans un communiqué.

Nous avons effectué des progrès considérables pour assurer qu’une telle éclosion ne survienne pas de nouveau , dit la ministre.

Les autres recommandations seront implantées dans les prochaines semaines et les prochains mois, selon la province.

