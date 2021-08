Un canot brillant à Toronto pour raconter l'histoire du Pacificateur

Un canot recouvert de miroirs aux formes géométriques a fait son apparition dans le bassin du parc Harbour Square, au centre-ville de Toronto. Cette œuvre d’art est un vecteur pour présenter l'histoire des Haudenosaunee et du Pacificateur.

L’installation Peacemaker's Canoe a été conçue par Jay Havens, un Mohawk du territoire de Grand River, dans le cadre du programme d'art public temporaire de l’organisme Waterfront Toronto. L'œuvre a été réalisée à partir d’un canot de 4,6 m recouvert de tuiles d'aluminium.

Jay Havens travaillait dans le monde du théâtre et de la conception de costumes, mais s’est retrouvé sans travail lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. Il a alors décidé de se mettre à l’art public, pour partager des histoires tout en renouant avec son histoire Haudenosaunee.

Je me vois comme un conteur. C’était vraiment bien de pouvoir raconter ma propre histoire, pour une fois , confie-t-il.

Selon l'histoire des Haudenosaunee, un diplomate a voyagé dans un canot brillant pour transmettre un message de paix au monde et établir un système de gouvernement où les chefs et mères de clans travaillent ensemble. Le Pacificateur a réuni les nations Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca, formant la Confédération Haudenosaunee.

Depuis que son canot a été mis à flot, Jay Havens a reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux de personnes disant qu'elles avaient apprécié cette œuvre qui leur avait fait découvrir l'histoire du Pacificateur, qu'elles ignoraient jusque-là.

L'œuvre d'art flotte sur l'eau au centre-ville de Toronto. Photo : Gracieuseté Joyce Lam

Joyce Lam, une résidente de Toronto, a entendu parler de l’œuvre par l'intermédiaire d'un ami et voulait la voir de ses propres yeux. À bord de son kayak, elle a pu se rapprocher de l’installation pour l’observer de plus près.

J'ai été submergée par sa beauté, raconte-t-elle. À ce moment-là, j'ai pensé à l'histoire et aux origines des canots, et j'ai été inspirée. J'ai aussi réfléchi à ce qui a fait l'actualité dernièrement, concernant les horribles découvertes au sujet des pensionnats pour Autochtones.

Andrew Tumilty, porte-parole de Waterfront Toronto, dit avoir vu beaucoup de gens lire la plaque explicative posée sur le quai non loin de l'œuvre d’art.

C’est ce que l’art devrait être : une conversation, l’occasion d'éclairer les gens , note-t-il.

Watefront Toronto se consacre à la revitalisation du secteur riverain de la Ville Reine, et selon Andrew Tumilty, l’art public y a un rôle important à jouer.

Notre vision est celle d'un espace actif et dynamique le long de l’eau, où les gens peuvent s'engager au sein de la communauté, dans cet espace et la sphère publique , dit-il.

L'organisme a lancé un appel aux artistes autochtones pour qu'ils soumettent leurs idées, et c’est à ce moment que le projet de Jay Havens a été sélectionné.

L’œuvre Peacemaker's Canoe sera exposée au bassin du parc Harbour Square de Toronto jusqu'en septembre.

Avec les informations de Rhiannon Johnson, CBC News