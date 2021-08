Les arts qui insufflent de la vie à un Sherbrookois de 103 ans

Moi, ça va assez bien! Je suis bien chanceux, j'ai mes yeux et j'ai mes oreilles. Ils sont assez rares ceux qui ont les deux! , fait-il remarquer.

M. Poirier est né en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale d’un père militaire et d’une mère infirmière anglaise. Il est arrivé dans la région de l’Estrie en très bas âge, et a toujours habité Sherbrooke et les environs. Il a eu quatre enfants et deux femmes. Une force de la nature, affirme sa fille Louise.

C'est un exemple. Il a toujours été très fort, dans toutes les épreuves qu'il a pu vivre [...] Papa vit une belle vieillesse.

Louise, elle, vient de souligner son 70e anniversaire, et elle semble bien émue d'être assise aux côtés de son père, lors de l'entrevue. On est fiers de notre père.

Louise considère que son père vit une belle vieillesse. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Nous le constatons rapidement, M. Poirier fait preuve d'une vivacité d'esprit remarquable pour son âge, et il cultive un sens de l'humour épatant.

C'est ça qui nous tient en vie, et qui nous tient éveillés à part de ça. Une citation de :Francis Joseph Poirier

J'aime écouter de la musique. J'écoutais anciennement beaucoup d'opéra. J'aime le chant choral , ajoute-t-il d'une voix assurée, en précisant qu'il écoute en ce moment le chanteur Marc Hervieux. Il chante bien et il rend bien la musique!

Francis Joseph Poirier aime beaucoup le chanteur Marc Hervieux. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Le secret de sa longévité?

La musique, la lecture, l’humour, ce sont quelques éléments qui permettent à l’aîné de rester bien en vie.

Essayer de me tenir occupé pour commencer, et essayer de m'intéresser à quelque chose. Si on est intéressé à écouter, ou des fois à parler, ça aide. Ça étire les années. Une citation de :Francis Joseph Poirier

M. Poirier a toujours été très actif. Jusqu'à tout récemment, la danse faisait aussi partie des arts qu'il aimait pratiquer. La danse, ça lui manque , souligne sa fille.

Aujourd'hui, il lit des romans, fait des mots croisés, jase avec tout le monde à la résidence. Cet estimateur a travaillé jusqu'à l'âge vénérable de 85 ans parce qu'ils m'ont enlevé mon permis de conduire!

Selon les données démographiques de Statistique Canada, le nombre de centenaires au Québec était d'un peu plus de 2800 en 2020. Moins de 20 % étaient des hommes.

La puissance des arts

Peut-être est-ce l’amour des arts et sa pratique régulière qui donnent tant de vigueur à Francis Joseph Poirier? L'Estrienne Johanne Leblanc pratique l'art-thérapie depuis de nombreuses années, notamment auprès des personnes âgées, et croit fortement que les arts, peu importe la forme, permettent de se sentir vivant et d'exprimer ce qu'on ne peut nommer avec des mots.

La pratique d'un art, souligne-t-elle, favorise aussi le plaisir, la fierté et la confiance en soi.

Par la pratique de la danse, du chant, l'écoute de musique, la lecture, ça permet d'entretenir et de stimuler les fonctions cognitives et motrices. Le fait de s'exprimer avec son corps, sa voix et tous ses sens aide à libérer des émotions et à réduire le stress , explique-t-elle.

Ça permet aussi de diminuer la peur ou l'angoisse de mourir [...] C'est là qu'il se passe des miracles! Une citation de :Johanne Leblanc, art-thérapeute professionnelle

Une inspiration pour une récréologue

Isabelle Lacroix, animatrice et récréologue à la résidence de M. Poirier, planifie plusieurs activités pour les aînés, notamment du bingo, des causeries et des spectacles. Elle vient aussi de mettre sur pied un journal dans lequel les résidents racontent leur histoire ou publient les œuvres qu'ils réalisent.

Ça les nourrit, ça leur permet de s'exprimer , explique Isabelle Lacroix.

Pour moi, c'est un privilège de voir [M. Poirier] chaque jour que je viens travailler. Il m'inspire le bonheur, il m'inspire la simplicité [...] C'est de voir ses yeux qui pétillent et son bonheur de vivre qu'il répand autour de lui. Ça fait du bien. Une citation de :Isabelle Lacroix, animatrice et récréologue

La récréologue est inspirée par M. Poirier. Photo : Jean-François Dupuis