La santé publique ordonne la fermeture du bar Roof Top jusqu'au 16 août

Après avoir commis des infractions en lien avec les mesures sanitaires, le bar Roof Top de Trois-Rivières se voit dans l’obligation de fermer ses portes à nouveau, et ce, jusqu’au 16 août après une décision de la santé publique régionale.

Rappelons que le Roof Top avait volontairement fermé ses portes en début de semaine pour les rouvrir mercredi, après avoir accueilli des clients infectés. Depuis, neuf membres du personnel ont obtenu des résultats positifs après un dépistage.

Sans toutefois préciser les infractions reprochées au bar, les autorités indiquent que l’établissement présente, à l’heure actuelle, une menace pour la santé publique.

Plusieurs écarts de conduite ont été observés à certaines reprises par les services policiers et la santé publique régionale, avant et après la dernière éclosion.

Le propriétaire du bar, Tommy Boisvert, ne veut pas accorder d'entrevue. Cependant, il dit collaborer pleinement avec la santé publique. Il souhaite, dans les prochains jours, trouver un terrain d’entente avec la Direction de santé publique afin de pouvoir procéder à une réouverture avant le 16 août.

Par ailleurs, l’espace Pauline-Julien ferme aussi ses portes. Cette fois, de manière préventive après l'obtention d'un résultat positif par l’un des employés. Pour l’instant, l’établissement culturel prévoit rester fermé jusqu’à samedi.

30 % plus de premières doses administrées mercredi

Mercredi dernier, 447 premières doses ont été administrées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), soit une augmentation de 30 % comparativement à la moyenne des dernières semaines.

Jeudi, ce sont 598 premières doses qui ont été administrées, dont 465 offertes à des personnes de 12 à 49 ans. En ce qui concerne uniquement l'autobus de vaccination au centre-ville, 253 doses y ont été administrées jeudi, dont 93 sont des premières doses.

Enfin, le nombre de rendez-vous planifiés pour une première dose a triplé dans les dernières 48 heures, précise le président-directeur général adjoint du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , Gilles Hudon.

Trois-Rivières demeure, depuis le début de la semaine, la ville québécoise ayant la plus forte concentration de cas actifs sur 100 000 habitants, avec un taux de 97,9. On recense 38 nouveaux cas en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 29 à Trois-Rivières.

Avec les informations d’Amélie Desmarais