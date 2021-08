Des infrastructures pédestres et cyclables du Grand Sudbury feront peau neuve

Deux sentiers populaires auprès des piétons et des cyclistes du Grand Sudbury seront bientôt réaménagés grâce à l’appui d’Ottawa, qui a annoncé vendredi un investissement de plus de 550 000 $ à cet effet.

Une partie du financement — 412 800 $ — qui provient du volet Résilience à la COVID-19 du programme d’infrastructure Investir dans le Canada, servira d’abord à améliorer la promenade Jim Gordon du parc Bell de Sudbury.

Le sentier sera élargi, des panneaux d’orientation y seront ajoutés et certaines parties de la promenade seront rénovées.

L’annonce faite conjointement par les députés fédéraux de Sudbury et Nickel Belt, Paul Lefebvre et Marc Serré est très importante , indique le maire du Grand Sudbury Brian Bigger, parce qu’on sait que les gens sont attirés par le parc [...] et ce financement servira à améliorer notamment l'accessibilité .

Il souligne que pendant la pandémie, le parc a joué un rôle encore plus important pour de nombreux résidents qui cherchaient à sortir de chez eux, faire du sport, prendre de l’air et rencontrer d’autres personnes de la communauté .

L’ancien maire du Grand Sudbury, Jim Gordon, dont la promenade porte le nom, était aussi présent lors de l’annonce.

C’est important qu’il y ait un endroit où il y a une beauté naturelle dont les gens peuvent profiter n’importe quand. La promenade est très utilisée, mais commençait à avoir besoin de réparations , note-t-il.

Je suis très content. [...] Les gens me disent depuis longtemps à quel point cette promenade est importante pour eux. Une citation de :Jim Gordon, ancien maire du Grand Sudbury

Le reste du financement annoncé vendredi — 150 000 $ — servira à améliorer les sentiers du parc mémorial Fielding dans le secteur Lively.

Le député Marc Serré dit espérer, lui aussi, que le coup de pouce du gouvernement fédéral, encouragera les gens de partout dans le Grand Sudbury [...], qui sont choyés d’avoir un des meilleurs endroits au Canada pour prendre de l’air frais, à venir au parc Bell plus souvent.

Le gouvernement provincial a aussi contribué aux deux projets à hauteur de 130 000 $.