Un enfant meurt après une randonnée en véhicule hors route dans les Laurentides

L'enfant était à bord d'un autoquad, de type côte-à-côte, en compagnie d'un homme et d'un autre enfant lorsque le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule sur le chemin Parent, près du kilomètre 114, un peu avant 21 h, jeudi soir.

Le véhicule aurait fait un ou des tonneaux. Il y avait trois personnes à bord : un homme et deux enfants. Les trois personnes ont subi des blessures. Cependant, il y a un jeune garçon de cinq ans qui a subi des blessures plus importantes et malheureusement son décès a été constaté quelques heures plus tard à l'hôpital , a confirmé vendredi avant-midi Jean Raphaël Drolet, un porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Les blessés ont été évacués par hélicoptère Air Médic et transportés au Centre hospitalier de Mont-Laurier , a précisé le sergent Drolet. Les autorités ne craignent pas pour la vie du conducteur et de l'autre enfant.

Une enquête est menée par les enquêteurs du poste de la MRC d'Antoine-Labelle pour établir la cause et les circonstances de cet événement , a souligné le porte-parole de la SQ.

Il était impossible dans l'immédiat d'indiquer quel lien unissait l'adulte aux deux enfants et s'il s'agissait de vacanciers dans le secteur.