Les travaux de reconstruction de la route 132 à Val-Brillant avancent rondement

La conseillère en communication Marie-Michelle Pilon rappelle que le projet vise l’amélioration de la sécurité routière par la correction de la géométrie de la route, le redressement des courbes et l’amélioration de la visibilité. Il permettra également d'améliorer la qualité structurale de la chaussée sur près de trois kilomètres , mentionne-t-elle.

De nombreux accidents graves, parfois mortels, se sont produits à cet endroit et des améliorations étaient réclamées depuis longtemps.

La nouvelle configuration de la route devrait éviter de nouvelles pertes de vies. Photo : Radio-Canada

Dans un bilan communiqué par Marie-Michelle Pilon, on peut lire que le Ministère effectue cette année le remplacement de deux ponceaux, la construction de deux bassins de rétention d’eau de pluie et de captage de sédiments, ainsi que la construction et l’asphaltage de la nouvelle chaussée .

La fameuse courbe dite « en S « à Val-Brillant, tenue responsable de nombreux accidents, telle qu'elle se présentait en 2017. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le raccordement du nouveau tronçon à la route existante et la réfection de la route 132 actuelle sont aussi au calendrier pour 2021. Actuellement, la circulation s’effectue en alternance sur l’ancienne route 132.

La dernière couche d’enrobé bitumineux et l’aménagement paysager constitueront la phase finale, en 2022.

La circulation s'effectue sur une seule voie pendant les travaux. Photo : Radio-Canada

Avant de transférer la route à la Municipalité, le Ministère procédera à l’amélioration du drainage et au resurfaçage de la chaussée , indique Mme Pilon.

Un projet qui aura duré 5 ans

La construction du nouveau tracé de la route 132 a commencé en 2020 par l’excavation d’une chaussée au sud de la route actuelle et de la voie ferrée.

Toutefois, d’autres travaux avaient préalablement été effectués par le Canadien National (CN), de 2017 à 2019, soit la construction de la déviation temporaire de la voie ferrée afin de permettre le libre passage du train durant la construction de la nouvelle structure ferroviaire et les travaux de construction du nouveau viaduc ferroviaire. Ceux-ci sont entièrement payés par le Ministère.

Les travaux effectués par le CN en 2017. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Il est toujours prévu d’ouvrir une portion de la nouvelle route 132 prochainement , ajoute Marie-Michelle Pilon. Une fois la circulation transférée sur la nouvelle infrastructure, des travaux seront réalisés sur l’ancienne route 132 avant la remise de cette route à la Municipalité. Le Ministère vise une mise en service complète des nouveaux aménagements au printemps 2022.

Le projet est évalué à 33 millions de dollars, ce qui inclut un investissement de 75 000 $ de la Municipalité de Val-Brillant dans ses infrastructures.

Les travaux sont réalisés par Les Entreprises P.E.C. de Bonaventure, à l’exception de ceux liés à la voie ferrée, qui ont été réalisés à forfait par les Entreprises Claveau.

Informations recueillies par Sophie Martin