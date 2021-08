La région de Charlevoix au Québec est depuis plus d’un siècle prisée par les touristes pour les beautés et les saveurs qu’elle abrite.

Les grands espaces naturels de Charlevoix

La région de Charlevoix est située au nord-est de la ville de Québec, entre Petite-Rivière-Saint-François et l’embouchure de la rivière Saguenay, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

Elle doit son nom au jésuite Pierre-François-Xavier de Charlevoix qui a écrit la première histoire complète de la Nouvelle-France.

Dès le début du 19e siècle, de riches touristes américains et canadiens anglais viennent explorer la région fameuse pour sa nature bucolique et préservée.

Téléjournal, 22 juillet 1983

Le 22 juillet 1983, le journaliste Paul Toutant présente au Téléjournal un reportage sur le Centre écologique de Port-au-Saumon près de Saint-Fidèle.

Au Centre écologique de Port-au-Saumon, on ne peut camper ou y faire des pique-niques. Les visiteurs s’engagent à ne rien toucher à l’environnement de l’endroit.

Les touristes peuvent observer la faune, notamment les oiseaux, très nombreux sur terre et sur le fleuve.

On y voit une flore exceptionnelle et tout particulièrement des plantes préhistoriques qui poussent protégées dans les énormes fissures créées par les convulsions de la faille de Logan.

Un arrière-pays aux multiples charmes

Charlevoix ne se distingue pas seulement par les rives du Saint-Laurent. Son arrière-pays est tout aussi impressionnant. Une citation de :Gilles Morin, 1988

En 1988, l’UNESCO reconnaît la région de Charlevoix comme réserve de biosphère.

Téléjournal, 17 juillet 1988

C’est au tour du journaliste Gilles Morin de nous présenter au Téléjournal le 17 juillet 1988, les merveilles naturelles de Charlevoix.

Il s’attarde sur les hautes gorges de la rivière Malbaie.

Ces dernières constituent les plus hautes parois montagneuses de l’est du Canada.

Le parc régional près de Saint-Aimé-des-Lacs abrite un écosystème où l’on retrouve une forêt peuplée d’ormes d’Amérique, certains vieux de plus de 400 ans.

Les touristes qui prennent le temps d’explorer ce territoire sont émerveillés par sa beauté souvent insoupçonnée.

Les hautes gorges de la rivière Malbaie sont aussi un pays de légendes.

Jean-Marie McNicoll nous rappelle que c’est cet endroit qui a inspiré Félix-Antoine Savard à écrire un des classiques de la littérature québécoise, Menaud maître-draveur.

L’arrière-pays de Charlevoix a longtemps eu une vocation d’exploitation forestière et la rivière un lieu où se pratiquait la drave pour amener le bois aux moulins à scie.

C’est aussi un endroit qui captive les peintres qui immortalisent sur leurs toiles ses couleurs changeantes et sa lumière.

Le royaume des peintres…

Téléjournal, 24 juillet 1983

Le journaliste Paul Toutant dans un reportage présenté au Téléjournal du 24 juillet 1983 constate que Charlevoix est également le paradis des peintres au Canada.

Des peintres les plus cotés aux peintres amateurs, la qualité de la lumière et les métamorphoses du ciel et de la terre de Charlevoix ont inspiré plus d’une toile.

Françoise Labbé, directrice du Centre d’art de Baie-Saint-Paul, relève que ce goût de peindre s’est étendu au sein même de la population de la région.

Beaucoup de ceux et celles qui ont quelque sentiment artistique à exprimer le font avec des pinceaux.

Pour sa part, l’aquarelliste Jacques Hébert souligne qu’outre la beauté des paysages, c’est l’amabilité de la population locale qui l’a poussé à s’installer dans le Charlevoix.

… et des gourmands

Le martin trotteur, 27 août 1996

Le 27 août 1996, l’émission Le martin trotteur nous présente un reportage dans lequel on suit Normand Laprise, le chef du restaurant montréalais Toqué!, dans une escapade dans la région de Charlevoix.

Normand Laprise nous fait découvrir quelques étapes incontournables de La Route des saveurs développée dans la région de Charlevoix depuis quelques années.

Plusieurs collègues font découvrir au chef Normand Laprise les produits locaux et les recettes concoctées avec ceux-ci.

On constate que Charlevoix déploie une industrie gastronomique et de l’hébergement qui attire des touristes à des centaines de kilomètres à la ronde.

Toutes ces images donnent envie de visiter une des plus belles et délicieuses régions du Québec.