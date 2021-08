Les bars d'arcade rétro font un retour en force malgré les séquelles de la pandémie

Même si les machines à boules sont vieilles de plusieurs dizaines d’années, la joie et la nostalgie de mettre une pièce de monnaie dans une fente et de revivre les images ainsi que les sons des jeux rétro sont toujours présentes dans les bars d’arcade comme avant la pandémie.

Le simple fait de prendre une bière et jouer à des jeux vous ramène à ce que c'était il y a 10 ans , a déclaré Robyn Harrison, propriétaire de Cabin Fever, situé sur la rue Bloor Ouest. Elle a déclaré au réseau CBC qu’avant la pandémie d’autres lieux de ce genre ouvraient ici et là.

Selon Robyn Harrison, la communauté des propriétaires de bars d'arcade à Toronto est petite et soudée, mais fonctionner avec les restrictions liées à la pandémie n'est pas simple pour leur modèle d'affaires unique.

Je lisais les restrictions pour les restaurants et les autres entreprises et je me disais : "je ne suis rien de tout cela" , a-t-elle dit.

Cabin Fever et d'autres bars similaires ont rouvert depuis, mais pas au maximum de leur capacité en plus d'autres mesures sanitaires.

La réouverture sans restriction sanitaire en Ontario était initialement envisagée au 6 août, ce qui aurait éliminé les limites de capacité, mais la province n'a pas encore atteint ses objectifs de vaccination.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il prolongeait un certain nombre de programmes de soutien économique en cas de pandémie, notamment la prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). Mais la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) estime que l'aide financière devrait être prolongée et que les restrictions de capacités rendent difficile la reprise des activités des salles de jeux.

Pour Mike Bartolo, directeur général et copropriétaire du Tilt Arcade Bar sur la rue Dundas Ouest, un certain sens de la communauté fait toujours défaut dans son établissement.

Mike Bartolo, l'un des copropriétaires de Tilt Arcade Bar, dit qu'une fois les restrictions levées, il attend avec impatience les impressions des clients venus socialiser librement et se défier aux jeux. Photo : cbc

Se promener ici dans le passé, c'était comme être un enfant dans un magasin de bonbons , dit-il en ajoutant qu'ils ont maintenant séparé le service de table des jeux d'arcade.

Avec la distanciation sociale, nous ne pouvons pas avoir des gens qui se promènent et parlent à d'autres groupes, donc nous avons vraiment perdu cet aspect social du jeu. Une citation de :Mike Bartolo, directeur général et copropriétaire du Tilt Arcade Bar

Mais M. Bartolo se réjouit tout de même être à l'étape 3, car le fait d’être complètement fermé ne donnait pas beaucoup d'options aux bars d'arcade.

Vous ne pouvez pas vendre une expérience comme un plat à emporter, ça ne marche pas , a-t-il déclaré.

Une reprise lente pour l'industrie du divertissement en salle

Julie Kwiecinski, directrice des affaires provinciales pour l'Ontario à la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , affirme que la pandémie a dévasté les lieux de divertissement intérieurs.

Ils ont été fermés pendant une si longue période et ils n'avaient pas d’autres options pour générer des revenus comme les entreprises de ramassage en bordure de trottoir et celles de ventes en ligne. Et leur reprise est toujours limitée à cause des restrictions de capacités. , a-t-elle déclaré.

Mme Kwiecinski dit qu'un récent sondage auprès des membres de la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante a montré que 95 % des secteurs les plus durement touchés, y compris le divertissement en salle, ne sont pas encore complètement rétablis.

C'est vraiment une statistique énorme , a-t-elle déclaré, ajoutant que de nombreuses entreprises estiment qu'il leur faudra près de deux ans pour atteindre ce point. C'est long et si vous êtes une entreprise en difficulté, cela vous semblera plus long , a-t-elle expliqué.

Julie Kwiecinski, directrice des affaires provinciales pour l'Ontario à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, déplore que les salles de divertissement intérieures soient aux prises avec des limites de capacité. Photo : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Mme Kwiecinski souhaite que les entreprises aient la possibilité de commencer à payer leurs dettes plus rapidement, et que les gouvernements s'engagent à aider les petites entreprises à plus long terme.

Chaque jour où ces entreprises ne sont pas autorisées à fonctionner à capacité maximale est un jour de plus où elles ne peuvent pas commencer à se rétablir véritablement , a-t-elle déclaré.

Soutien toujours disponible, selon la province

Dans un communiqué, le ministère chargé de la réduction des formalités administratives a déclaré qu'il continuait de faire tout son possible pour aider les entreprises à traverser cette période difficile.

Le gouvernement a offert un large éventail de mesures de soutien aux entreprises touchées par les mesures de santé publique nécessaires, y compris la Subvention ontarienne de soutien aux petites entreprises, qui a fourni près de 3 milliards de dollars en soutien urgent et sans précédent à plus de 110 000 petites entreprises de la province , a déclaré Ian Allen, le directeur des communications de la ministre associée Nina Tangri.

M. Allen a écrit que le ministère appuie également les entreprises avec un soutien en santé mentale, des outils numériques et de commerce électronique, une planification financière et des conseils personnalisés via la Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises .

Il n'y a toujours pas de date pour laquelle la province passera à ce qu'elle appelle l' étape de sortie de sa feuille de route vers la réouverture, mais la semaine dernière, le gouvernement Ford a déclaré que l'une des trois conditions que l'Ontario a fixées pour aller au-delà de l'étape 3 était remplie.

De grands espoirs

Au Tilt Arcade Bar, Mike Bartolo affirme que les clients reviennent en masse, même s'ils ne vivent pas la même expérience qu'avant la pandémie. Il attribue cela en partie à l'attrait unique du jeu physique à une époque où tout le monde est sur son téléphone intelligent.

Un flipper, c'est tout un monde sous la vitre, vous devez le manipuler vous-même , dit-il.

L'espace de Robyn Harrison est intimiste, mais elle dit avoir aussi un certain nombre de clients fidèles. L'un d'entre eux a lancé une cagnotte en ligne à son insu l'année dernière, qui a permis de récolter 16 000 dollars et de maintenir le rythme des activités avant qu'elle ne soit admissible à une aide gouvernementale.

Elle dit qu'elle était autrefois extrêmement inquiète à l'idée que les jeux d'arcade soient considérés comme à haut risque une fois la pandémie terminée, mais qu'elle a maintenant de grands espoirs.

J'ai été assez agréablement surprise par le nombre de personnes qui viennent, qui sont prêtes à réserver , a-t-elle déclaré. C'est tellement amusant et c'est une chose tellement intéressante à faire tous les jours. Je suis devenue un peu plus reconnaissante et consciente de cela.

Ce sont les moments agréables qui permettent à Mike Bartolo de continuer à relever les défis.

Des gens m'ont remercié sans cesse de tenir bon, de faire ce que nous faisons. Les gens font cela pour s'amuser. Ça me donne le sourire aux lèvres , a-t-il déclaré.

Avec les informations de Talia Ricci, CBC