TIFF : la comédienne Jessica Chastain recevra le prix Tribute Actor Award

Dans un communiqué publié jeudi, les codirecteurs du festival – Joana Vicente et Cameron Bailey – ont souligné le talent de Mme Chastain et sa représentation de la femme dans de nombreuses œuvres cinématographiques.

Son interprétation de Tammy Faye témoigne de sa présence exceptionnelle à l’écran et de son talent , a souligné Mme Vicente.

L'incroyable histoire de Miss Tammy Faye raconte l’histoire de la femme du fameux télé-évangéliste américain Jim Bakker. Jessica Chastain est connue pour ses rôles dans les films The Debt, Take Shelter, Seul sur Mars et Le grand jeu.

Le Festival international du film de Toronto aura lieu en septembre. Photo : Michael Wilson/CBC

Jessica Chastain, qui a été en nomination à deux reprises pour un Oscar, figurera parmi les nombreux lauréats précédents du prestigieux Tribute Actor Award, aux côtés de Meryl Streep, Joaquin Phoenix, Kate Winslet, et Sir Anthony Hopkins.