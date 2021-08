Grands-mères et petites-filles discutent de leur vie dans la série Matrimoine

Les 8 épisodes de 10 minutes chacun présentent les jeunes femmes et leurs aînées comparant leurs expériences de vie, souvent bien différentes.

J’avais déjà fait un court métrage dans lequel j’avais invité ma grand-mère à participer. J’étais donc proche de cette idée de transmission et d’identité féminine. [...] Je voulais aussi qu’on soit dans l’intimité de la relation et dans les foyers pour qu’on soit proche d’elles et que l’on comprenne leur univers , explique la réalisatrice de la série, Ariel St-Louis Lamoureux, en entrevue avec Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle du 15-18.

Deux des femmes participant à la série « Matrimoine » Photo : Unis TV

Les différents épisodes abordent divers thèmes : l’évolution de la sexualité, les angoisses relationnelles, la transformation du rôle de la femme... J’ai eu la liberté de prendre les angles que je voulais, d’explorer ces thématiques et de mener le projet selon une vision sensible , précise la réalisatrice.

Elle ajoute que certaines discussions ont aussi été suggérées par les petites-filles, car elle voulait que la série reste proche des histoires personnelles des participantes. Je voulais aborder des thématiques générales avec chaque famille, mais c’est en collaboration avec les petites-filles qu’on dégageait certaines histoires particulières.

Des duos diversifiés

Les sept duos grand-mère petite-fille viennent de différents horizons et de partout au Québec. Il était important pour moi qu’on ait des regards pluriels sur ce que c’est d’être une femme à travers le temps, mais pas seulement d’un point de vue économique et culturel. Il fallait que ce soit aussi diversifié en matière de géographie. On a fait beaucoup de recherches pour ratisser le Québec et trouver des familles , raconte Ariel St-Louis Lamoureux.

Blanche Deschênes et Nicole Bourgault, deux des participantes à la série « Matrimoine » Photo : Unis TV

Il s’agissait aussi de trouver des duos qui avaient un lien fort et qui acceptaient de se livrer devant une caméra.

Des retrouvailles post-COVID

Le tournage de la série s’est déroulé après les premières vagues de la COVID-19 et le début de la vaccination, à la mi-avril 2021. Les retrouvailles entre les femmes étaient d’autant plus chaleureuses qu’elles ne s’étaient pas beaucoup vues les mois précédents.