Les entraves routières de la fin de semaine dans le Grand Montréal

Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et autoroute 25

L’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera complètement fermée de 0 h 30, dans la nuit de vendredi à samedi, jusqu'à 5 h lundi, entre la sortie 4 (Montréal centre-ville/pont Jacques-Cartier) et la R-132 à Longueuil, en incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

L'accès à l'autoroute 25 en direction sud à la hauteur de la rue Sherbrooke sera fermé vendredi soir dès 21 h 30. Les autres bretelles d’accès seront fermées progressivement.

Ces entraves sont requises afin de procéder au démantèlement d'une glissière centrale et de préparer l'installation de nouveaux paralumes.

Mobilité Montréal recommande aux usagers de la route d’éviter le secteur et d’emprunter plutôt le pont Jacques-Cartier.

Les accès à l'île Charron seront maintenus à partir de la Rive-Sud. L’autoroute 25 en direction nord, entre l'île Charron et l'échangeur Souligny, sera toutefois partiellement fermée.

Des travaux majeurs sont prévus au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Photo : Mobilité Montréal

Échangeur du pont Honoré-Mercier

À Kahnawake, la bretelle menant du pont Mercier à la R-138 ouest vers Châteauguay sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h. Il y aura également fermeture partielle d'une voie sur deux de la bretelle menant de la R-138 est au pont Mercier/Montréal.

Échangeur Saint-Pierre

La bretelle menant de l'A-20 ouest (sortie 63) à la R-138 ouest/pont Honoré-Mercier sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. La bretelle menant de l'A-20 est (sortie 63) à la R-138 ouest sera partiellement fermée.

Autoroutes 40, 30 et 10

À Pointe-Claire, l'A-40 est sera complètement fermée entre la sortie 52 (boulevard Saint-Jean) et l'entrée suivante de vendredi 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute 10 – Bonaventure sera complètement fermée dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria de vendredi 23 h à samedi 8 h. Une seule voie par direction sera ensuite disponible de samedi 8 h à lundi 5 h.

Les usagers de la route devront faire preuve de patience et composer avec des fermetures majeures et des entraves routières en fin de semaine à Montréal. Photo : Mobilité Montréal

À Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville, l'A-30 ouest sera fermée de vendredi 20 h à lundi 5 h. Il y aura circulation à contresens en direction est entre l'A-20 et le boulevard de Montarville / montée Montarville. Les automobilistes n’auront pas accès aux bretelles menant de l’A-20 est et de l’A-20 ouest vers l’A-30 ouest. La sortie 80 (montée Montarville, boulevard de Montarville) sera également fermée.

Pour sa part, l’A-10 est sera complètement fermée à la hauteur de Brossard, entre la sortie 11 (A-30) et l’entrée de l’A-35 de vendredi 21 h à samedi 9 h. Les bretelles menant de l'A-30 est et ouest à l'A-10 est seront fermées par défaut dès 20 h 30.

Fermetures partielles

L'A-20 ouest sera partiellement fermée à la hauteur de la 55e Avenue (sortie 58) de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Une voie sur deux sera également fermée sur la voie de desserte de l'A-40 ouest (boulevard Métropolitain) à la hauteur du boulevard Langelier, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Par ailleurs, le dernier blitz des travaux de réfection de la chaussée du pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis, débutera dimanche à 22 h. Jusqu’au 18 août, une seule voie sera disponible dans chaque direction sur le pont. Anticipant une forte congestion de part et d'autre des ponts Pierre-Laporte et de Québec, Transports Québec recommande aux automobilistes de privilégier l'autoroute 40 pour les déplacements entre Montréal et Québec.