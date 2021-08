Un sacre olympique qui retentit jusqu'à Québec

Des pleurs, monsieur, des pleurs! Voilà comment le père d’Evelyne Viens, André, décrit la réaction familiale à la conclusion du match d’anthologie qui a consacré les Canadiennes.

Tous les voisins sont au courant! renchérit Lydia Beaulieu, la belle-sœur de l’athlète. Même le chien a jappé, il avait peur! , ajoute son frère Nicolas.

De gauche à droite : la belle-sœur d'Evelyne Viens, Lydia Beaulieu; son frère, Nicolas Viens, son père, André et sa mère, Chantal Moffet Photo : Radio-Canada

Dans le clan Viens, les larmes de joie ont rapidement fait place à de larges sourires. Le triomphe d’Evelyne représente l’aboutissement d’un rêve que la jeune athlète de L’Ancienne-Lorette caresse depuis l’enfance.

En sixième année, elle avait mis ça dans son petit livre de finissant, qu'elle rêvait de participer aux Jeux olympiques , raconte sa mère, Chantal Moffet.

Non seulement Evelyne Viens a participé, pour la toute première fois à Tokyo, aux JO. Elle a contribué à ramener la seule médaille d’or jamais remportée dans cette discipline par le Canada, face à de coriaces Suédoises.

C'est tellement une belle fierté pour la région, pour elle, mais aussi pour le Canada , ajoute Chantal Moffet. Ce n'est pas le Canada qui a le plus d'argent pour développer ce sport-là. Chapeau, chapeau à toutes ces filles-là qui ont donné toute leur énergie, qui ont donné leur corps, leur cœur sur le terrain!

Depuis le gazon du stade olympique de Tokyo, Evelyne a tenu à partager sa victoire avec ses proches. Deux fois plutôt qu’une.

Evelyne Viens en direct de Tokyo, médaille d'or au cou, devant son frère Nicolas et sa belle-sœur, Lydia Beaulieu. Photo : Radio-Canada

Elle a déjà appelé deux fois depuis la remise des médailles , a indiqué son père, André, lorsque Radio-Canada l’a interrogé vers midi.

Dès qu'elle a un petit moment, elle nous appelle , explique Nicolas. Ce sont des moments magiques , conclut le paternel.

Le frère de l’athlète, Nicolas, parlait justement avec sa sœur sur FaceTime au moment de commencer l’entrevue. Pendant un bref instant, il a tourné l’écran de son téléphone vers la caméra de Radio-Canada. Evelyne Viens apparaissait tout sourire, la médaille dorée au cou, visiblement émue du sacre canadien au soccer auquel elle avait contribué.

Pour son père André, elle est l’exemple que les rêves de jeunesse peuvent se concrétiser, à force d’efforts et d’y croire.

Evelyne Viens enlace sa coéquipière Julia Grosso après le triomphe de l'équipe canadienne aux JO de Tokyo. Photo : Getty Images / Francois Nel

Quand tu as un rêve et que tu es jeune, c'est possible de le réaliser. Les jeunes, croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout! Une citation de :André Viens, père d'Evelyne Viens, championne olympique

L’équipe canadienne doit revenir au bercail lundi. Les larmes de joie et les sourires apparaîtront sans doute à nouveau au visage de la famille Viens lorsqu’elle sera à nouveau ensemble, réunie autour de la médaille d’or olympique et du rêve devenu réalité d’Evelyne, désormais championne du monde, à 24 ans.

Pour un parent, ça n'a pas de prix

Gabrielle Carle, de Lévis, a contribué au premier triomphe olympique du soccer féminin canadien. Photo : usa today sports / Mike Watters

À Saint-Romuald aussi, la joie a exulté dès la fin des tirs de barrage.

C'était un scénario de film. Quand ils ont eu leurs deux buts, j'ai fait mon jogging dans la maison. Une finale digne de films! s’enthousiasme Jean Carle, le père de Gabrielle qui, à seulement 22 ans, revendique déjà une médaille d’or.

Jean Carle, père de Gabrielle Carle, salue la victoire historique des Canadiennes aux Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada

Le frère de l’athlète, Thierry, abonde dans le même sens. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure finale que ça! Le dénouement de ces JO, lui, n’aurait pas pu être meilleur pour la famille.

C'est son frère Thierry que Gabrielle Carle a appelé en premier, après son sacre olympique. « J'ai été touché qu'elle m'appelle en premier », admet le principal intéressé. Photo : Radio-Canada

C'est historique! La pandémie est historique, mais le Canada avec sa médaille d'or pour les femmes en soccer, c'est historique. On ne s'attendait pas à ça! rappelle Jean Carle. Personne n’aurait pu dire que c'est certain que le Canada survole la compétition. C'est quand même leur troisième médaille de suite. Deux de bronze et là, elles voulaient changer la couleur de la médaille.

Les Carle ont aussi vu leur fille poursuivre un rêve dès l’enfance, franchir un match à la fois la longue marche qui mène souvent aux portes des Jeux olympiques et qui a, pour la toute première fois, mené les Canadiennes sur la plus haute marche du podium.

La famille de Gabrielle Carle a gardé des souvenirs du parcours de leur fille jusqu'aux Jeux olympiques. Photo : Radio-Canada

Sa mère se rappelle tout le chemin parcouru. Elle avait 10 ans, [la] première fois qu'elle nous a dit, en regardant un match : ‘’Moi, un jour, je vais aller là.’’

Pour un parent, ça n'a pas prix! Une citation de :Marie-Claude Guimond, mère de Gabrielle Carle, championne olympique

La mère de Gabrielle Carle, Marie-Claude Guimond, admet que la finale a été une grande source de stress, même si sa fille n'était pas sur le terrain. Photo : Radio-Canada

Les retrouvailles sont aussi prévues lundi. Comment réagir lorsque sa fille, partie à Tokyo en tant qu’athlète, revient championne?

On est fiers de toi , disent en chœur le père et la mère, émus. On a hâte de te voir!

Avec les informations de Colin Côte-Paulette