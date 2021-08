Le G7 condamne l'Iran pour l'attaque du pétrolier Mercer Street

L'Iran menace la paix et la sécurité internationales et toutes les preuves disponibles montrent que le pays était à l'origine de l'attaque contre le pétrolier Mercer Street la semaine dernière, ont déclaré vendredi les ministres des Affaires étrangères des États membres du G7 dans un communiqué.

Toutes les preuves disponibles désignent clairement l'Iran. Il n'y a pas de justification pour cette attaque , peut-on lire dans ce communiqué du Groupe des Sept (États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada) diffusé par le gouvernement britannique, qui en exerce actuellement la présidence.

Le comportement de l'Iran, ainsi que son soutien à des forces agissant par procuration et à des acteurs armés non étatiques, menace la paix et la sécurité internationales , poursuit la missive.

Nous appelons l'Iran à mettre un terme à toutes les activités incompatibles avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l' ONUOrganisation des Nations unies , et appelons toutes les parties à jouer un rôle constructif dans la promotion de la stabilité de la région et de la paix , ajoute le texte.

Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni ont accusé dimanche dernier la République islamique d'être à l'origine de l'attaque menée au large d'Oman contre le pétrolier, géré par un milliardaire israélien, qui a coûté la vie à deux membres d'équipage, un Britannique et un Roumain.

Téhéran a démenti toute implication.