Jean-François Roy coupable de meurtre au premier degré

Le juge de la Cour supérieure, François Huot, a rendu son verdict vendredi matin, au palais de justice de Québec.

Il s’agit du deuxième verdict rendu dans cette affaire. Un jury avait reconnu Roy coupable de meurtre au premier degré en 2017, une décision invalidée deux ans plus tard par la cour d’appel, qui avait déterminé que le juge Louis Dionne avait erré au moment d’émettre ses directives aux jurés.

La défense n’a jamais nié les gestes commis par Jean-François Roy. Elle réfutait toutefois toute préméditation, sous prétexte que l’accusé était en psychose au moment de tuer sa victime.

L’enregistrement d’une rencontre entre Jean-François Roy et l’enquêteur Sylvain Jean avait été présenté lors du premier procès. En interrogatoire, Jean-François Roy avait avoué son crime et indiqué avoir préparé son couteau, ses gants et ses vêtements la veille du meurtre.

Jean-François Roy, accusé du meurtre de Hygin Veilleux, a donné tous les détails sur son crime dans un interrogatoire de plus de trois heures avec un enquêteur de la Sûreté du Québec. Photo : Sûreté du Québec

Trois semaines auparavant, le père d’un jeune enfant avait tenté de mettre fin à ses jours. En avouant son crime aux enquêteurs, il avait admis avoir voulu s’imposer une initiation personnelle .

Jean-François Roy a passé à l’acte en novembre 2014. Sa victime, un travailleur âgé et sans histoire, avait été retrouvée dans son véhicule, en bordure de la 123e Rue, à Saint-Georges.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales se réjouit du verdict rendu vendredi matin. Il précise que ses pensées vont d’abord et avant tout aux proches du défunt, qui ont dû subir un deuxième procès et traversé sept ans de procédures judiciaires avant de voir leur meurtrier prendre le chemin du pénitencier.