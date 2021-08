SPM Ferries attend le feu vert d’Ottawa pour rétablir sa liaison avec Terre-Neuve

Malgré la réouverture imminente de la frontière entre le Canada et Saint-Pierre-et-Miquelon, le service de traversier de l'archipel français attend toujours le feu vert du gouvernement canadien pour rétablir sa liaison avec Terre-Neuve.

Au niveau de l’État français, la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon nous fait attendre un décret qui devrait sortir au niveau canadien, un décret qui inclurait l’ouverture du port de Fortune aux bateaux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous attendons l’apparition de ce décret qui doit stipuler que les bateaux sont autorisés à croiser dans les eaux canadiennes , affirme Claude Lemoine, membre du conseil territorial de l’archipel situé à 25 km au sud-ouest de Terre-Neuve.

Dès lundi prochain, les citoyens français entièrement vaccinés habitant et arrivant de Saint-Pierre-et-Miquelon pourront entrer au Canada. Au même moment, la frontière canadienne va rouvrir aux citoyens et résidents permanents américains ayant reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Les voyageurs doivent cependant être asymptomatiques, détenir une preuve de vaccination et subir un test de dépistage avant d’embarquer.

Une première traversée mercredi?

Le décret d’Ottawa est attendu lundi, le jour même de la réouverture de la frontière. Pour permettre aux voyageurs de subir un test de dépistage et d’obtenir un résultat négatif avant leur départ, le premier traversier entre l’archipel et Terre-Neuve, devrait partir de Saint-Pierre mercredi à 11 h et rentrer de Fortune vers 13 h. Un deuxième aller-retour en partance de Saint-Pierre est censé avoir lieu le 15 août.

La collectivité territoriale tient à préciser qu’à l’heure actuelle, la reprise des rotations se fera sous réserve de l’autorisation des autorités canadiennes et françaises. La vente effective des billets pour ces deux premières rotations se fera dès confirmation des autorités, à partir du lundi 9 août , affirme la collectivité dans un communiqué  (Nouvelle fenêtre) .

Claude Lemoine souligne l’isolement et les frustrations des 6000 insulaires, dont la grande majorité de la population est entièrement vaccinée depuis des semaines.

Nos bateaux sont prêts, nos équipes sont prêtes à transporter les passagers qui souhaiteraient aller sur Terre-Neuve. Une citation de :Claude Lemoine, 5e vice-président, Collectivité territoriale

Frustrations chez les insulaires

Le service de traversier entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon est suspendu depuis mars 2020.

Bon nombre de personnes sont impatientes. Ils attendent voir leurs amis canadiens qu’on n’a pas vus depuis longtemps. Certains ont des résidences secondaires, d’autres ont de la famille , explique l’élu.

Le ministre fédéral responsable de Terre-Neuve-et-Labrador, Seamus O'Regan, n'a pas fait de commentaire sur la situation, mais il a affirmé que les autorités canadiennes et françaises travaillent en étroite collaboration.