Vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé : réaction d'un syndicat

Au micro de Toujours le matin, Marie-Josée Hamelin a indiqué qu’elle n’a reçu aucune demande ou commentaire de la part de membres qui s’opposeraient à ce genre de mesure.

La présidente affirme d’ailleurs qu’elle n’a connaissance de personne dans son syndicat qui n’a pas reçu au moins une dose de vaccin.

Quand on me dit 75 % [du personnel paratechnique] de la province de Québec [a reçu deux doses de vaccin] , je me dis que ça doit être plus élevé pour le CIUSSS-MCQ parce que, je vous le dis, ça ne chiale pas tant que ça , précise Marie-Josée Hamelin qui estime que ses membres font bonne figure.

Pour le moment, les travailleurs du réseau doivent présenter une preuve de vaccination à leur employeur en vertu d’un arrêté ministériel. Ceux qui refusent de se faire vacciner doivent se soumettre à un dépistage préventif récurrent trois fois par semaine.

À écouter : Marie-Josée Hamelin en entrevue à Toujours le matin

Selon des données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) datant du 4 août, les travailleurs du paratechnique sont les professionnels de la santé ayant le plus bas taux de vaccination.

73,6 % d’entre eux sont adéquatement vaccinés. Ce chiffre grimpe à 80,4 % si on regarde le taux pour tous les travailleurs et travailleuses du réseau de la santé.

Questionnée à savoir si son syndicat comptait se prononcer en faveur de la vaccination obligatoire comme l’ont fait l’Association médicale canadienne (AMC) et l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), Marie-Josée Hamelin a affirmé vouloir demander un avis juridique à sa fédération.

Comme je ne représente pas seulement des préposés aux bénéficiaires, mais aussi des auxiliaires de santé et services sociaux qui se promènent dans les maisons, qui vont dans les RPA, il faut vérifier si eux embarquent dans ce lot-là. J’ai aussi les employés à l’entretien ménager, la cuisine , précise la présidente du syndicat qui se demande jusqu’où le gouvernement pourrait aller dans l’imposition d’une telle mesure.

Le gouvernement du Québec a confirmé jeudi qu’il n'écarte pas l’option d’obliger la vaccination pour le personnel de la santé comme l’ont fait la France, l’Italie et la Grèce.