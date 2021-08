Pas de décision pour le projet de High Line sherbrookois avant une étude de Québec

La volonté de Sherbrooke de transformer un segment du chemin de fer désaffecté Québec Central en High Line a soulevé beaucoup d'engouement. Cependant, le ministère des Transports du Québec (MTQ) souhaite réaliser une étude sur le potentiel commercial et stratégique du rail avant de considérer cette option.

L’étude doit être amorcée d’ici la fin de 2021. Dans ce contexte, nous ne pouvons donner suite aux demandes pour accorder des baux afin d’y aménager une piste cyclable , explique la porte-parole du MTQministère des Transports du Québec en Estrie, Nomba Danielle.

À l'instar de New York, la Ville de Sherbrooke souhaite utiliser le tronçon entre le Marché de la gare et le pont ferroviaire qui traverse la rivière Saint-François pour ce projet. Radio-Canada a dévoilé des plans de ce projet de piste multifonctionnelle, qui relierait l'est de la ville au lac des Nations.

Le projet du High Line sherbrookois au-dessus de la rivière Saint-François. Photo : Gracieuseté Daniel Quirion, architecte

Une longue attente en raison d'une étude

Par ailleurs, si le MTQministère des Transports du Québec décidait de céder la voie ferrée, cela pourra aussi permettre de prolonger la piste cyclable qui se trouve en Beauce.

Des Municipalités s'étaient concertées à ce propos, en 2017, pour inciter le MTQ MTQ à leur louer une emprise ferroviaire de ce rail entre Saint-Joseph-de-Coleraine et Sherbrooke, afin de la transformer en piste cyclable. Le comité de citoyens du Portail Saint-François avait également fait la promotion de ce projet de piste cyclable.

Les Municipalités sont toujours en attente de réponses, tout comme les citoyens.

Le comité était un peu sur la glace en raison de cette étude [...] Neuf municipalités de la MRC du Haut-Saint-François étaient intéressées à développer ce tronçon , explique Olivier Ross, du Portail Saint-François.

La publication de ces plans cette semaine semble avoir fait revivre l’intérêt pour le projet. Nous avons l’intention de contacter la Ville de Sherbrooke pour réactiver notre intérêt à collaborer à la réalisation de ce projet. Une citation de :Olivier Ross, représentant du Portail Saint-François

Ce n’est pas avant que les résultats de cette étude soient connus que nous pourrons donner une réponse. Nous avons rencontré tous les intervenants intéressés par ce projet en octobre 2020 pour les informer de cette étude en préparation , signale Nomba Danielle.