20 millions de dollars pour l’accès à Internet haute vitesse à l’île Pelée

Les gouvernements fédéral et provincial investissent dans un accès Internet plus rapide à l’île Pelée. Ottawa a réservé jusqu’à 14,5 M$ pour apporter l'Internet haute vitesse à chaque foyer et entreprise de l’île grâce à un pont de fibre optique, tandis que le gouvernement provincial ajoute 5 M$ au projet.

Le député libéral de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, qui a fait l’annonce jeudi, a déclaré que les travaux commenceront cet été et la date d’achèvement est prévue pour juillet 2023.

L’infrastructure reliera également la Première Nation de Caldwell, Tilbury, Comber, Wheatley, Scudder et Holiday Harbour, a-t-il précisé.

À lire aussi : Des voiturettes de golf comme nouveau moyen de déplacement sur l’île Pelée

Dans un communiqué de presse, M. Kusmierczyk a écrit qu'un Internet fiable est une bouée de sauvetage plutôt qu’un luxe.