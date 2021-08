Le plan visant à connecter tout l'Ontario à Internet d'ici 2025 est en marche

Les gouvernements fédéral et provinciaux avaient annoncé des investissements importants pour améliorer la connectivité Internet au pays dans leurs budgets annuels en mars dernier, mais la conférence de presse est venue apporter quelques précisions, notamment au niveau de la liste des fournisseurs qui mèneront le projet à terme.

Liste des fournisseurs choisis pour le projet : Bell Canada

Cogeco Connexion

Corporation of the Township of Pelee

Région de Durham

Grand conseil du Traité no #3

Rapid Lynx Telecommunications

Keewaytinook Okimakanak

Lansdowne Rural Telephone Company Inc.

Nexicom Inc.

Rogers Communications Canada Inc.

Vianet Inc.

H&M COFI Corporation

Yorknet

Xplornet

Huron Telecommunications

Mornington

Quadro Communications

Brooks Bay Cable

Tuckersmith Communications

Execulink

Un service essentiel

Certaines communautés n'ont toujours pas accès à un Internet rapide et fiable, un obstacle majeur pour accéder à la quasi-totalité des services.

Ce n'est pas tout le monde qui peut compter sur un accès à Internet , rappelle Ross Romano, ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs et député provincial de Sault-Sainte-Marie, en vidéoconférence vendredi matin.

Internet, ce n'est plus un luxe; c'est une nécessité. Une citation de :Ross Romano, le député provincial de Sault-Sainte-Marie

On a besoin d'être connectés pour gérer ses finances, acheter sa nourriture, payer nos permis, et beaucoup plus encore , ajoute-t-il.

Ross Romano, le député provincial de Sault-Sainte-Marie et ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Photo : Radio-Canada / Angela Gemmill

L'importance de la connectivité Internet a pris encore plus d'ampleur durant la pandémie, renchérit le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce et député provincial de Nipissing, Victor Fedeli.

Les enfants ont besoin d'Internet pour aller à l'école, les grands-parents ont besoin d'Internet pour accéder à des soins de santé, les adultes ont besoin d'Internet pour travailler , illustre-t-il.

Le gouvernement espère pouvoir connecter plus de 280 000 foyers ruraux et éloignés à Internet haute vitesse au cours des quatre prochaines années.

Le gouvernement provincial espère pouvoir mettre en place un Internet haute vitesse, soit, un minimum de 50 mégabits par seconde de téléchargement et 10 mégabits par seconde de téléversement.

Cette vitesse de téléchargement permet d'utiliser plusieurs applications en même temps pour plusieurs usagers au sein d'une maison ou d'une entreprise.