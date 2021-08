Ottawa débloque les 70 M$ promis à l'industrie de la musique

Une somme qui se chiffre à 70 millions de dollars sur trois ans sera ainsi versée dans le Fonds de la musique du Canada (FMC).

Un montant pouvant aller jusqu’à 50 millions , a indiqué M. Guilbeault, est prévu pour aider le secteur de la musique devant public à surmonter la pandémie. Ce montant, accordé par exemple aux salles de concert, sera alloué dès cette année.

Des investissements supplémentaires de 20 millions seront en plus accordés en 2022-2023 et 2023-2024 pour appuyer les artistes et les entrepreneurs canadiens du secteur de la musique qui bénéficient actuellement de subsides versés par le FMC.Fonds de la musique du Canada

Les artistes, leurs gérants, les compagnies de disques et les éditeurs de musique verront ainsi un renouvellement de leur financement annuel lors de ces deux années.

Nous serons avec vous jusqu’à ce que le secteur redevienne stable et que le rétablissement soit complet. Une citation de :Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault

Ces investissements seront administrés par la Fondation Musicaction (Musicaction) pour le marché francophone et la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) pour le marché anglophone.