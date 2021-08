Charles-Étienne Chrétien obtient un essai avec l’équipe Rally Cycling

Le cycliste de 22 ans est l’un des trois stagiaires invités par l’équipe qui possède la seule licence Pro-Continental de l’Union cycliste internationale en Amérique du Nord.

Établi en Espagne depuis un an, ce sera l’occasion pour lui de se faire valoir, lui qui souhaite faire le saut chez les professionnels.

C’est sûr que s’ils prennent un stagiaire, c’est parce qu’il y a un intérêt pour l’année d’après. C’est sûr que c’est ça mon objectif. Ils sont intéressés, mais vu qu'on court surtout amateur, et qu’ils ne nous ont jamais vus parce qu'on ne court pas... ils m’ont vu courir en 2018 et 2019 contre eux, dans certaines courses en Amérique, mais 2020-2021 ils ne m’ont pas vu aller vraiment. Ils ont vu tous mes résultats, ils sont intéressés, mais ils veulent voir dans le peloton professionnel comment on va se comporter , explique-t-il.

Le champion canadien junior sur route de 2017 ignore pour le moment à quelles courses il prendra part avec Rally Cycling.

La formation américaine possède cette année un calendrier exclusivement européen, puisque la plupart des courses en Amérique ont été annulées dans le contexte de la pandémie.

Charles-Étienne Chrétien s’aligne présentement avec la formation espagnole Laboral Kutxa. Il a remporté deux courses et est monté deux autres fois sur le podium cette saison sur le circuit amateur basque en Espagne. Il pourra continuer de courir avec son équipe pendant son stage.