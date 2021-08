James Ramer restera chef intérimaire de la police de Toronto jusqu'à fin 2022

La Commission des services policiers de Toronto, qui en a fait l’annonce vendredi, indique que cette extension permettra d'assurer une certaine stabilité et laissera plus de temps au processus de sélection du prochain chef.

James Ramer, qui travaille pour la police de Toronto depuis 1980, est entré en fonction comme chef par intérim en août 2020.

Il a été nommé après l’annonce du départ de Mark Saunders, qui a choisi de prendre sa retraite avant la fin de son deuxième mandat. Un départ anticipé survenu en plein coeur d’un été de mobilisations contre la violence policière et le racisme anti-Noirs.

La Commission des services policiers déclare que James Ramer a fait preuve jusqu'ici de leadership et d’un engagement sincère et concret pour les questions de transparence, de responsabilité et de réforme policière.

Une plus longue transition

La Commission, qui avait initialement prévu de nommer un nouveau chef d'ici la fin de l'année 2021, affirme que le processus de sélection suit son cours entre-temps. Elle s’engage à publier, le 23 août, un rapport final sur les séances de consultations publiques menées plus tôt cette année par la firme Environics Research Group Limited.

Le dépôt de ce rapport officialisera le passage à la prochaine étape : le recrutement de candidats par la firme de recherche de cadres Boyden.

Par voie de communiqué, le maire de Toronto John Tory a salué la décision de prolonger le mandat du chef Ramer, qui, dit-il, a fait un excellent travail depuis l’an dernier.